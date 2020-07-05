網球／球王賽事成防疫破口 汀恩道歉還捐獎金

新冠肺炎疫情在美再度盛行，當地周五單日就有5萬多名的新確診案例，不過美網仍訂8月31日開戰，世界排名第3的奧地利名將汀恩（Dominic Thiem）認為，下周就會有更明朗的消息。

汀恩提到，相信美國當局會做出正確決定，若是賽事如期舉行，他目前傾向參賽，「我想再5到7天就會有決定。當然我希望美網舉行，但安全第一，我們必須遵守當地政府決定，如果他們看到任何危險性，他們不會讓比賽舉行，尤其是像是美網這樣的盛大賽事。」

職網賽事受新冠肺炎影響，從3月就全面喊卡，美網雖打算如期舉行，WTA和ATP也將在8月相繼復賽，但新冠肺炎疫情不見趨緩跡象，汀恩之前參加的亞德里亞巡迴賽就有4名好手染疫，包括號召賽事舉辦的塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）夫妻都確診。

只參加亞德里亞巡迴賽第一站的汀恩檢測結果都是陰性，他接續除計畫參加奧地利西部基茨比厄爾的表演賽，之後計畫到柏林訓練，為8月重啟賽程做準備。

先前透過社群平台道歉的汀恩，這次受訪再度為亞德里亞巡迴賽成「染疫巡迴賽」道歉，他表示參加賽事的大家都犯了很大錯誤，「我們所有人的舉動都過於興高采烈，最重要的是我們已經從錯誤中學習。」

汀恩的父親透露，兒子將把亞德里亞巡迴賽首站奪冠的幾千歐元獎金捐給癌症病童，但沒提及捐贈單位。