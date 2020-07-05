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足球／腳下功夫好強！永和TFA包辦幼兒錦標賽冠軍

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
台北市幼兒足球錦標賽在艷陽下熱鬧開踢。圖／台北體育局提供
台北市幼兒足球錦標賽在艷陽下熱鬧開踢。圖／台北體育局提供

2020台北市幼兒足球錦標賽今天頂著烈日進行最終日作戰，邁進第11屆的賽事共吸引126隊參賽，包括全女生的球隊Red Dragons Girls；來自永和的TFA外師隊（TAIPEI FOOTBALL ACADEMY）則展現強大的足技，報名參加5隊全都包辦各組的冠軍

今年賽事依照小班組、中班組、大班組、跨園所組等組合，進行7人制足球比賽，每3隊為1組，採用循環賽制度；為獎勵小朋友「參賽就是優勝」的運動家精神，每組都會在3隊選出1隊冠軍、2隊優勝，小朋友人人都是優勝者，藉以鼓勵小朋友勝不驕敗不餒的運動精神。

極少數的全女隊Red Dragons Girls則是由來自南非的Andrew組軍，Andrew來台灣已經有17年，組織Red Dragons俱樂部已經13年，「平常的球隊都只有1、2名女生，我覺得很可憐，今年剛好有我的女兒和她的朋友一起，我就順勢幫她們組了這支全女隊，只要她快樂就ok，有沒有贏不重要，我希望她們可以有一個很好玩的回憶！」

相較於其他幼兒園，來自永和的TFA外師隊（TAIPEI FOOTBALL ACADEMY）則展現強大的足技，報名參加5隊全都包辦各組的冠軍，來自墨西哥的教練羅雷杰特別提到幼兒足球要踢的好的祕訣就是「體力」，他說：「我們在訓練前都會讓小朋友先跑步，同時在訓練時也多會一起做團隊練習，讓球員彼此之間增加更多的默契。」

另一支相當受到矚目的航源天使隊，今天連航源董事長林湧成都親自出席為小朋友加油，航源與天使隊在7月1日合併，成為台灣首支從U6到成人隊都有梯隊的甲組球隊，林湧成說：「航源一直在力推屬地主義，由航源球員廣召新莊附近的足球社團，希望未來能有我們從基層培養出來的球員一直升到頂級球隊，但目前U6這個階段是足球萌芽階段，希望這段階段球員以娛樂性、對足球產生興趣最重要。」

Red Dragons Girls是本屆唯一全女生隊，成場上「嬌」點。圖／台北體育局提供
Red Dragons Girls是本屆唯一全女生隊，成場上「嬌」點。圖／台北體育局提供
TFA台北外師足球體育學院勇奪五冠。圖／台北體育局提供
TFA台北外師足球體育學院勇奪五冠。圖／台北體育局提供
台北市幼兒足球錦標賽場邊有許多家長陪伴。圖／台北體育局提供
台北市幼兒足球錦標賽場邊有許多家長陪伴。圖／台北體育局提供
台北市幼兒足球錦標賽防疫不鬆懈。圖／台北體育局提供
台北市幼兒足球錦標賽防疫不鬆懈。圖／台北體育局提供

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