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網球／新冠肺炎再肆虐 澳網8強確診
網壇球星染疫再傳一人，美國22歲好手帝亞弗（Frances Tiafoe）確診新冠肺炎，退出這周末的全美團體錦標賽。
全美團體錦標賽共有8位頂尖美國好手參賽，賽事允許一定數量的球迷入場，帝亞弗昨天才剛和奎瑞（Sam Querrey）交手，但結束比賽後出現新冠肺炎症狀，之後檢測結果呈陽性。
帝亞弗代表作是去年澳網的8強，他也是這次賽事的明星隊隊長，領軍對抗長人伊斯納（John Isner）的條紋隊，確診後他立刻退出賽程，位置由優貝斯（Christopher Eubanks）取代。
在此之前，塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）為首的4名網壇好手因參加小約號召的亞德里亞巡迴賽染疫，原本4站比賽臨時喊卡。
全美團體錦標賽表示，大會已做徹底清潔消毒，並提醒可能遭感染的相關人士。
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