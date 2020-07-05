射箭／世青金牌射進清大 蘇思蘋喊期待

清華大學運科系今年招收首批射箭選手，企業射箭聯賽協會青年隊的蘇思蘋和陽亞蓉透過甄選雙雙成為清大新鮮人，兩人都期待能將課堂上學到的專業知識，結合射箭場上的實務經驗，讓射箭成績更加卓越。

中華企業射箭聯賽二年今天在國立體育大學射箭場進行第７輪賽事，協會青年隊以4：1扳倒寒舍集團隊，其中蘇思蘋在女單以6：4獲勝，混雙和楊恢哲聯手以5：3再勝，貢獻兩點勝利，表現相當出色。

蘇思蘋和陽亞蓉都來自新竹香山高中，受惠於富禮國中國家級教練倪大智和清大合作的射箭選手四級培訓計畫，憑藉優異射箭成績，成為新成立的清華大學運科系首批射箭選手。

蘇思蘋曾勇奪土耳其世界室內射箭錦標青女反曲弓個人賽金牌、世中運個人和團體雙金、2019西班牙世青射箭賽青女團體賽銀牌和2019亞洲射箭大獎賽台北站混雙金牌，陽亞蓉則是2019世青暨青少射箭錦標賽青少女團體賽銅牌。

即將成為清大新鮮人，蘇思蘋心中充滿感恩，「很感謝大智教練的培育並給我機會，清大課業著重在於心理和運科等，可以學到很多運動相關知識，希望上清大後能夠把課堂上學到的專業知識結合實務，讓自己在射箭領域的表現更卓越。」

陽亞蓉坦言上清大是很大挑戰，「運動員需要學的還很多，比如肌肉正確使用方法和鍛鍊的方式等，課業上我需要更努力，清大有很好的資源和師資，謝謝大智教練讓我有機會上清大，也謝謝一路上支持我的隊友和家人。」