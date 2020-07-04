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斯巴達障礙跑今登場 「越野菁英」周青奪21K組冠軍

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
「越野菁英」周青在21K賽事中以1小時44分13秒驚人成績封王。圖／寬寬整合行銷提供
「越野菁英」周青在21K賽事中以1小時44分13秒驚人成績封王。圖／寬寬整合行銷提供

「Spartan Race」斯巴達障礙跑競賽今天起一連兩天於高雄阿公店水庫正式開跑，作為疫情解封後第一個斯巴達賽事，更創亞洲地區首場而備受國際關注，兩日共吸引逾5000名選手報名挑戰。

這次賽道沿途經過崗山之眼、阿公店溪、環繞阿公店水庫及森林公園等絕美秘境，主辦單位在遵照中央防疫指引下，現場仍嚴格落實包括報到處戴口罩、維持社交距離、人潮分流機制避免群聚，以及對關卡設施進行定時消毒等，防疫可說是做好做滿。

活動自2016年引進台灣後，廣受極限運動愛好者支持，主辦單位表示，今年障礙關卡皆是由台灣團隊規畫打造，有別於過往賽事首度新增「Trail越野賽」，分成21K半馬、10K兩組，上午9時從阿公店森林公園鳴槍開跑，賽事不僅吸引眾多跑者，征服各大越野馬拉松賽事的周青、高市毒防局代理局長鄭介松也特別帶領旗下螢火蟲家族成員組隊前來挑戰。

此次最大挑戰21K賽事中，各大越野馬拉松表現搶眼的周青，以1小時44分13秒驚人成績封王，張菀芳以2小時41分35秒奪下女子組冠軍，10K越野男子組郭義猛以1小時45分鐘56秒搶下冠軍，女子組則是廖品鈞以1小時55分鐘34秒封后。

「越野菁英」周青二度報名斯巴達賽事，本身就是高雄人的他興奮表示：「這應該是疫情延燒半年以來唯一一場官方正式大型越野賽，能跑我就很感動了，這場得來不易。」

要在崎嶇野外跑道、神秘隧道中進行無障礙競跑的「Trail越野賽」，賽道特別邀請戶外探險經驗豐富的「ORT 極路勇者工作坊」共同合作，並由江湖人稱「藍波」的宋德威教官操刀闢路，他說：「南台灣在辦越野挑戰賽的單位屈指可數，畢竟越野挑戰賽和越野跑的元素不是一般想要做的人就能夠表達呈現，它需具備多項技能，安全是最基本，如何帶給選手美好回憶又學到技能最重要。」

越野跑 湖人

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