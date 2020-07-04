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企業射箭／譚雅婷射退雷千瑩止八連敗 彭家懋贏不停

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
台中銀行譚雅婷在今天射退凱撒飯店雷千瑩，終止個人八連敗。圖／中華企業射箭聯盟提供
台中銀行譚雅婷在今天射退凱撒飯店雷千瑩，終止個人八連敗。圖／中華企業射箭聯盟提供

企業射箭聯賽下半季今天在國體大射箭場開射，今年轉戰台中銀行的譚雅婷，在與凱撒飯店雷千瑩的對戰中以6：4勝出，中止個人跨季八連敗，也拿下近八個月來的首勝。

譚雅婷去年10月27日追平台南射箭隊彭家楙創下的七連勝紀錄後，從去年11月2日準決賽第一場到今年6月7日企業射箭聯賽二年上半季最後一輪，寫下跨季八連敗，也是企業射箭聯賽史上個人賽最長連敗紀錄。

 今天面對世錦賽雙金后凱撒隊雷千瑩，台中銀行隊譚雅婷前兩局28：27、27：26取得4：0，第三局27：27、第四局28：29被追成5：3，第五局雷千瑩第一箭失手只得6分，譚雅婷最後一箭也失手5分，24：24，由譚雅婷以6：4獲勝。

對於拿下轉戰台中銀行後的首勝，也中斷了個人八連敗，譚雅婷說：「上半季結束後，我把調整重心放在一些細節動作變化，找出前一段時間自己那一些動作跑掉，國訓中心有三位狀況很好的隊友，我以她們為學習目標，希望接下來可以穩定進步。」

而台南射箭隊在彭家楙個人賽開季四連勝帶動下，以5：0大勝寒舍集團，寫下企箭二年和台南隊史上首場「完勝」紀錄，也是企業射箭聯賽開射以來的第八場「完勝」紀錄。

九月即將進入中原大學企管研究所就讀的彭家楙，在談到接下來將面臨一段練箭與課業兼顧的日子，她坦言自己也不是很有把握，「先不去想可不可以，努力試試再說，畢竟射箭不能射一輩子，還是要唸書充實自己才行。」

譚雅婷 世錦賽

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