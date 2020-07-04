足球／台北市幼兒錦標賽 126隊今明兩天同場較勁

不畏新冠肺炎的疫情影響，2020台北市幼兒足球錦標賽今天在台北田徑場盛大展開，今年依舊有高達126隊、上千名小朋友熱情參與，大會為了防範疫情在現場進行超前部署，採取高規格的防疫措施，讓台灣足球小將都能在一個可以安心踢球的比賽環境中展現足技。

台北市政府體育局近年來致力於推廣基層足球，讓每屆報名都秒殺，今年雖然受到疫情影響6月底才開放報名，但依舊有多達126隊參賽，其中像今天出賽的寶仁幼兒園、好來幼兒園、景新幼兒園和新北市巨堡幼兒園都是連續11屆參賽的球隊，更有遠自東部花蓮來台北參賽且實力堅強的花蓮武士岸俱樂部等隊參賽，台北市幼兒足球錦標賽實際已經是全台幼兒足球的最大盛事。

今年台灣體育賽事受到新冠疫情的影響深遠，即便台灣已經多日沒有本土病例，但大會還是慎重面對疫情，在現場實施高規格的防疫措施，包括準備了單一入口量體溫、實名制和入場須配戴口罩等防疫措施之外，現場還提供天淨AQUECARE滅菌液供球員和家長使用，盡全力將疫情排除在外，這些措施獲得許多家長的配合和認同，讓小朋友都能安心的在一個環境內競技。

本屆比賽依照小班組、中班組、大班組、跨園所組等組合，進行7人制足球比賽，每3隊為1組，採用循環賽制度；同時，為鼓勵小朋友「參賽就是優勝」的運動家精神，每組都會在3隊選出1隊冠軍、2隊優勝，藉以鼓勵小朋友勝不驕敗不餒的運動精神。

明天將進行台北市幼兒足球錦標賽的最後1天賽程，預計上午9點開賽，包括小班組、中班組、大班組、跨園所組都將進行新一輪的賽事，一起在球場上展現平時練習的成果，爭取最高榮譽。