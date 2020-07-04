快訊

名嘴楊實秋之子遭誤認偷拍 與2人當街爆口角互告

羽球／「超級丹」林丹高掛球拍 羽壇四天王走入歷史

足球／台北市幼兒錦標賽 126隊今明兩天同場較勁

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
不畏新冠肺炎的疫情影響，2020台北市幼兒足球錦標賽今天在台北田徑場盛大展開，今年依舊有高達126隊、上千名小朋友熱情參與。 圖／新北市體育處提供(資料照)
不畏新冠肺炎的疫情影響，2020台北市幼兒足球錦標賽今天在台北田徑場盛大展開，今年依舊有高達126隊、上千名小朋友熱情參與。 圖／新北市體育處提供(資料照)

不畏新冠肺炎的疫情影響，2020台北市幼兒足球錦標賽今天在台北田徑場盛大展開，今年依舊有高達126隊、上千名小朋友熱情參與，大會為了防範疫情在現場進行超前部署，採取高規格的防疫措施，讓台灣足球小將都能在一個可以安心踢球的比賽環境中展現足技。

台北市政府體育局近年來致力於推廣基層足球，讓每屆報名都秒殺，今年雖然受到疫情影響6月底才開放報名，但依舊有多達126隊參賽，其中像今天出賽的寶仁幼兒園、好來幼兒園、景新幼兒園和新北市巨堡幼兒園都是連續11屆參賽的球隊，更有遠自東部花蓮來台北參賽且實力堅強的花蓮武士岸俱樂部等隊參賽，台北市幼兒足球錦標賽實際已經是全台幼兒足球的最大盛事。

今年台灣體育賽事受到新冠疫情的影響深遠，即便台灣已經多日沒有本土病例，但大會還是慎重面對疫情，在現場實施高規格的防疫措施，包括準備了單一入口量體溫、實名制和入場須配戴口罩等防疫措施之外，現場還提供天淨AQUECARE滅菌液供球員和家長使用，盡全力將疫情排除在外，這些措施獲得許多家長的配合和認同，讓小朋友都能安心的在一個環境內競技。

本屆比賽依照小班組、中班組、大班組、跨園所組等組合，進行7人制足球比賽，每3隊為1組，採用循環賽制度；同時，為鼓勵小朋友「參賽就是優勝」的運動家精神，每組都會在3隊選出1隊冠軍、2隊優勝，藉以鼓勵小朋友勝不驕敗不餒的運動精神。

明天將進行台北市幼兒足球錦標賽的最後1天賽程，預計上午9點開賽，包括小班組、中班組、大班組、跨園所組都將進行新一輪的賽事，一起在球場上展現平時練習的成果，爭取最高榮譽。

田徑 運動家

延伸閱讀

指考啟用3間防疫試場 考生水痘咳嗽移備用試場

台旅客入境英格蘭免隔離 外交部：彰顯防疫成就

足球／涉以性愛影片勒索隊友 前法國國腳本澤馬恐受審

足球／傳梅西約滿將離開巴塞隆納 席丹盼球王續留西甲

相關新聞

羽球／「超級丹」林丹高掛球拍 羽壇四天王走入歷史

曾拿下兩面奧運金牌、五面世錦賽金牌的中國大陸羽球好手「超級丹」林丹，在今天宣布高掛球拍，今年37歲的他直言由於體能和傷痛...

PGA／火箭信貸菁英賽 潘政琮第二輪遭淘汰

PGA火箭信貸菁英賽今天舉行第二輪賽事，我國高球好手潘政琮雖然狀況回穩，拿下69桿（低於標準3桿），不過難挽回首輪劣勢，...

羽球／陳宏麟開講 談「麟洋配」拚東奧

曾與王齊麟組成「雙麟配」並衝上世界排名第四名的我國男雙好手陳宏麟，在前年底宣布高掛球拍後轉任教練，昨天他受到運動品牌邀請前往新店中正國小客串「一日教練」時表示，前搭檔王齊麟與李洋的「麟洋配」目前正值球技顛峰，未來排名仍可能持續攀升。

足球／台北市幼兒錦標賽 126隊今明兩天同場較勁

不畏新冠肺炎的疫情影響，2020台北市幼兒足球錦標賽今天在台北田徑場盛大展開，今年依舊有高達126隊、上千名小朋友熱情參...

全中運／鵝鑾鼻引燃聖火 潘孟安盼再創屏東的驕傲

109年全中運將在7月18到23日自屏東縣各鄉鎮熱鬧展開，屏縣府昨舉行母火引燃及聖火傳遞，昨上午由屏東縣長潘孟安偕同教育...

羽球／陳宏麟客串一日教練 讚「麟洋配」又快又兇

已轉任教練的我國男雙好手陳宏麟，今天受到運動品YONEX邀請前往新店中正國小擔任一日教練，儘管已經高掛球拍一段時間，但他...

足球／涉以性愛影片勒索隊友 前法國國腳本澤馬恐受審

法國檢方今天要求前法國國腳、西班牙甲級足球聯賽（La Liga）皇家馬德里的足球明星本澤馬，為近5年前被控以性愛影片勒索...

英超／新科聯盟冠軍利物浦 0：4遭曼城羞辱

在確定提前獲得英超聯盟冠軍後的首次出戰，利物浦以0：4遭曼城血洗。斯特林(Raheem Sterling)上下半場各攻進一球，德布勞內(Kevin de Bruyne)的點球和福登(Phil Foden)中場休息前的進球，是最大功臣。

足球／傳梅西約滿將離開巴塞隆納 席丹盼球王續留西甲

阿根廷足球巨星梅西據傳將在2021年約滿離開巴塞隆納，皇家馬德里總教練席丹對此表示，他盼梅西能留在西甲

羽球全團賽／3200人參賽創新高 戴資穎率合庫拚20連霸

109年全國羽球團體錦標賽將於9日至17日在台北體育館舉辦，是今年度國內唯一一場職業球隊的內戰，包括合庫、土銀、台電、亞...

羽球／隨體育署拜會陳時中 周天成：在台灣覺得平安

隨著國內新冠疫情趨緩，各項活動陸續恢復常態教育部體育署署長高俊雄邀台灣羽球一哥周天成代表台灣的運動選手，今天上午連袂前往...

PGA／火箭信貸菁英賽 潘政琮首輪繳73桿

台灣旅美高球好手潘政琮今天在PGA美國職業高爾夫巡迴賽的火箭信貸菁英賽首輪，打下1鳥，吞下2個柏忌，以高於標準1桿的73...

熱門新聞

中職／胡金龍二軍未見人 悍將：禁賽且停止隨隊

現場重現／獅、悍將面臨淘汰 17年前的金剛、太陽更快

NBA／奧蘭多復賽場地曝光 22隊主場地板組裝中

中職／兄弟府城炸裂三轟 獅與悍將同退出爭冠

中職／中信兄弟再敲三轟致勝 獅隊和上半季冠軍說再見

中職／潘威倫二軍先發三局 觀察控球還是很準

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。