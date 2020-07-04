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羽球／「超級丹」林丹高掛球拍 羽壇四天王走入歷史
曾拿下兩面奧運金牌、五面世錦賽金牌的中國大陸羽球好手「超級丹」林丹，在今天宣布高掛球拍，今年37歲的他直言由於體能和傷痛的問題，已經無法再與隊友並肩作戰，決定將更多的時間花在陪伴家人上，尋找人生的新賽場，而林丹也成為羽壇四天王最後一位退休的球員。
林丹生涯已經征戰了四屆奧運會，目前世界排名第19名，東京奧運積分榜則是排名第26名，不過在前面已有諶龍、石宇奇的情況下，要搶下一國僅有兩張的男單入場券並不容易，而在東京奧運確定延辦一年的情況下，林丹也宣布將高掛球拍，結束職業球員生涯。
林丹退休聲明如下：
2000-2020，整整20年，我也要跟國家隊說再見了，原來說出口真的很難。
2000年，我為成為了「中國隊的林丹」興奮又自豪。我的家人、教練、隊友還有球迷陪我度過了很多個巔峰時刻和艱難的低谷時期，每一次奮力地跳殺都是對勝利的渴望。走過四個奧運征程，一直沒有想過離開，也不願去想。我把一切都獻給了這項熱愛的運動。「堅持」，每個煎熬的時刻我對自己說，讓自己的體育生涯可以拉得更長一些。比起年少單純地追求名次，這些年我更想挑戰一個“老”運動員的身體極限，實踐永不放棄的體育精神。
37歲的我，體能和傷痛已經不再允許自己和隊友並肩作戰了。有感恩、有不舍、有不甘也有無奈。之後的日子，我希望有更多的時間陪伴家人，也會去尋找新的「賽場」。
感恩國家成就了我，感恩教練栽培了我，感恩家人陪伴著我，感恩球迷們支持着我，還要感謝優秀的「對手」們激勵著我。我也想對所有正在努力追求夢想的你們說，永遠保持渴望，把弓拉滿，放手去搏！
熱血不滅，步履不停。我期待國歌在賽場上不斷地響起，期待熟悉和嶄新的面孔不斷地走上領獎台。沒有人永遠年輕，但總有人年輕着，熱愛著，奮進着…
敬禮，林丹
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