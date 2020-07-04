羽球／「超級丹」林丹高掛球拍 羽壇四天王走入歷史

曾拿下兩面奧運金牌、五面世錦賽金牌的中國大陸羽球好手「超級丹」林丹，在今天宣布高掛球拍，今年37歲的他直言由於體能和傷痛的問題，已經無法再與隊友並肩作戰，決定將更多的時間花在陪伴家人上，尋找人生的新賽場，而林丹也成為羽壇四天王最後一位退休的球員。

林丹生涯已經征戰了四屆奧運會，目前世界排名第19名，東京奧運積分榜則是排名第26名，不過在前面已有諶龍、石宇奇的情況下，要搶下一國僅有兩張的男單入場券並不容易，而在東京奧運確定延辦一年的情況下，林丹也宣布將高掛球拍，結束職業球員生涯。

林丹退休聲明如下：