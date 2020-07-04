足球／梅西轉投英超曼城？外媒稱真有此可能

多家媒體消息指出，阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）可能有意從西甲勁旅巴塞隆納隊轉往英超曼城隊，無論場上或場外條件，對相關各方都很「正面」。

梅西上個月底在西班牙甲級足球聯賽（La Liga）巴塞隆納隊（FC Barcelona）與馬德里競技（AtleticoMadrid）比賽時，攻進個人生涯第700個進球，但這場比賽最後以2比2踢和。

「運動畫刊」（Sports Illustrated）報導，儘管梅西上個月已滿33歲，英格蘭足球超級聯賽（PremierLeague）曼城隊（Manchester City）傳出接觸這位足球史上數一數二偉大球員的消息仍不足為奇，因為自從中東阿拉伯財團於2008年收購曼城隊之後，類似傳言從沒斷過。

根據阿根廷記者馬丁（Christian Martin）的消息，梅西離開巴塞隆納隊、轉投曼城隊的可能性是「真的」；事實上，馬丁還暗示，「運動條件」和運動以外的條件對「相關各方來說都很正面」。

記者史卡里歐拉（Lucas Scagliola）認為，如果事成，梅西與阿根廷足球前鋒阿奎洛（Sergio Aguero）的聯繫及密切關係或許是很重要的考量之一。

但曼城總教練瓜迪歐拉（Pep Guardiola）多次明確表示，梅西注定要留在巴塞隆納隊。瓜迪歐拉出身西班牙加泰隆尼亞，也就是巴塞隆納所在地。瓜迪歐拉曾執教巴塞隆納隊。

瓜迪歐拉最近甚至說，身為足球傳奇的梅西會在巴塞隆納隊待到退役。

「運動畫刊」提到，曼城隊可能會為下一球季尋找新的前鋒，尤其翼鋒薩內（Leroy Sane）剛離隊轉往德甲拜仁慕尼黑隊（Bayern Munich），前鋒赫素斯（Gabriel Jesus）又一直傳出受到義大利甲級足球聯賽（Serie A）青睞。