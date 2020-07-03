羽球／陳宏麟客串一日教練 讚「麟洋配」又快又兇

已轉任教練的我國男雙好手陳宏麟，今天受到運動品YONEX邀請前往新店中正國小擔任一日教練，儘管已經高掛球拍一段時間，但他仍親自下場指導小球員們球技，談到昔日搭擋王齊麟在去年改與李洋搭配組成「麟洋配」，陳宏麟也坦言兩人正值球員的巔峰期，未來表現肯定會持續進步。

陳宏麟過去曾與王齊麟組成「雙麟配」，在男雙世界排名一度衝上第四名，不過在2018年底陳宏麟決定卸下球員身份，並成為國家隊與土銀的男雙教練，而王齊麟也改與李洋搭擋，目前「麟洋配」也在東京奧運的參賽安全範圍內，有望在明年站上奧運舞台。

對於「麟洋配」從去年合拍後排名一路攀升，陳宏麟坦言，相較於過去「雙麟配」掌控節奏好，現在的「麟洋配」打球更快、更凶，「他們是一個沖勁十足的組合，成績衝得很快，但搭擋時間不久，還是有缺失要改進。現在奧運延期一年也不錯，因為他們剛開始上來的很快，但中間就遇到瓶頸，也成為大家研究的對象，確實可以用這段時間好好調整。」

陳宏麟雖然目前已經有一位五歲小孩，不過他透露並不打算讓孩子跟他一樣走上羽球這條路，也鮮少有指導小學生的機會，談到今天受邀客串一日教練，他說：「教小孩子可能還是要用玩來取代訓練，讓他們覺得好玩會是一大重點。」

YONEX台灣區總經理宮前輝久表示，近來受到新冠肺炎疫情影響，不少人都減少出門運動的次數，透過這次的一日教練活動，除了希望讓愛羽球的孩子們能上場流流汗外，也希望藉由球星的指導，讓小球員能延續夢想，「這些小孩說不定就是未來的奧運選手，能幫台灣帶回更多金牌。」