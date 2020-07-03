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足球／涉以性愛影片勒索隊友 前法國國腳本澤馬恐受審
法國檢方今天要求前法國國腳、西班牙甲級足球聯賽（La Liga）皇家馬德里的足球明星本澤馬，為近5年前被控以性愛影片勒索另一球員瓦布威納案受審。
凡爾賽（Versailles）檢方告訴法新社，檢方希望涉嫌2015年勒索事件的本澤馬（Karim Benzema）因共謀罪受審。
檢方表示，其他涉及此案的4人也應該受審，但先前牽扯到此案的前英格蘭足球超級聯賽（Premier Leagu）利物浦（Liverpool）和法國國家隊的席斯（Djibril Cisse）則不必。
現在將由法官決定是否進行審判，並確定程序開始的日期。
本澤馬涉嫌鼓勵前法國國家隊的隊友瓦布威納（Mathieu Valbuena）把錢付給勒索他的人，那些人曾威脅要將瓦布威納的私密影片公開。
根據檢方的說法，2015年10月，法國準備在尼斯與亞美尼亞共和國（Armenia）進行友誼賽期間，本澤馬向瓦布威納提到影片的事。
本澤馬認為，這一切只是他與瓦布威納之間單純友善的對話，他只是提醒瓦布威納有這個影片的存在。
但瓦布威納表示，他被暗示必須付出一定的代價，才能避免影片公諸於世。
本澤馬2015年11月遭起訴，一度被羈押，時間點就在法國主辦2016年歐洲國家盃（2016 Euro）之前。
儘管本澤馬堅稱自己是無辜的，但曾為法國國家隊踢了81場比賽的他，從此再也無法成為國腳。曾為法國國家隊效力52場比賽的的瓦布威納，同樣再也沒有為國家隊出賽。
席斯是第1個跟瓦布威納提到影片的人，但堅稱自己只是單純警告他。
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