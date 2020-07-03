羽球全團賽／ 3200人參賽創新高 戴資穎率合庫拚20連霸

109年全國羽球團體錦標賽將於9日至17日在台北體育館舉辦，是今年度國內唯一一場職業球隊的內戰，包括合庫、土銀、台電、亞柏、中租知名球隊無一缺席，其中合庫女團在「世界球后」戴資穎領軍下今年度將有機會完成20連勝霸業，男團亦有「一哥」周天成、王子維、李哲輝／楊博軒等豪華陣容誓言奪冠。

土銀男團去年雖止步四強，但作為老牌球隊加上擁有男雙第一把交椅的「麟洋配」李洋／王齊麟、全運會男單金牌林佑賢，擁有問鼎冠軍的實力。而台電女團旗下擁有陳肅諭、宋碩芸等羽壇名將，曾多次殺入決賽，實力不俗。亞柏男女團去年皆奪下全團賽亞軍，相信盧敬堯／楊博涵、廖敏竣／蘇敬恒、洪恩慈等選手都能有亮眼表現，衝擊冠軍。中租方面蘇力揚、游盛博、鄧淳薰等年輕球員近期國際賽成績優異，同樣也備受期待。

今年度由中華民國羽球協會主辦的「109年全國羽球團體錦標賽』參賽人數創下歷史新高，共計331支隊伍超過3200名選手參戰，為打造最合適且安全無虞的賽會環境，並配合防疫相關政策，在場館空間不足的情況下，賽會期間將全程不開放一般觀眾入場。

甲組賽程將於9、10日展開預賽，11日舉行四強對決，總決賽訂於12日上午9時開打，其中最後兩天賽程將由中華電信MOD、YAHOO!奇摩運動進行全程賽事轉播。賽事期間大會官網、臉書、IG也將隨時更新，讓教練選手與廣大球迷們都能即時掌握最新戰況。