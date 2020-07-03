快訊

大逆轉！教部撤回稻江停辦計畫 令「正常辦學」創首例

民進黨總召柯建銘次子涉運毒 10萬元交保

聽新聞
test
0:00 / 0:00

英超／新科聯盟冠軍利物浦 0：4遭曼城羞辱

世界日報 / 體育新聞組／綜合報導
羞辱新科聯盟冠軍，曼城4:0狠擊利物浦。 路透社
羞辱新科聯盟冠軍，曼城4:0狠擊利物浦。 路透社

在確定提前獲得英超聯盟冠軍後的首次出戰，利物浦以0：4遭曼城血洗。斯特林(Raheem Sterling)上下半場各攻進一球，德布勞內(Kevin de Bruyne)的點球和福登(Phil Foden)中場休息前的進球，是最大功臣。

利物浦教頭克洛普(Jurgen Klopp)稱讚曼城說，自從英超聯賽重新開賽以來，曼城的表現就「像天空中的星星一樣」。2日的比賽無疑更出色，賞給利物浦近3年來最大的慘敗。

上次曼城以大比分擊敗利物浦是在2017年9月，戰績是5：0。

開賽25分鐘，利物浦後衛戈麥斯(Joe Gomez)在禁區內將斯特林拉倒在地，讓德布勞內操刀拿下首球。

羞辱新科聯盟冠軍，曼城4:0狠擊利物浦。 歐新社
羞辱新科聯盟冠軍，曼城4:0狠擊利物浦。 歐新社

10分鐘後，斯特林提升主場優勢，在福登和德布勞內協同合作下破門。福登中場休息前盤球晃過羅伯森(Andy Robertson)，利物浦門將貝克(Alisson Ramses Becker)防守不及，讓曼城在20分鐘內連進3球，在半場就取得3:0絕對優勢的領先。

下半場，錢伯蘭(Alex Oxlade-Chamberlain)粗心地將球從斯特林的腳下碰進自家球網，功勞記在斯特林名下。

德布勞內穿針引線，在帶球過人中展現其無人可敵的身手。而福登更自我證明了為什麼他是接替即將離隊的席爾瓦(David Silva)的最佳選擇，因為無論有無球權，他能進球也能助攻。

曼城在主場本來可以不只得到4分，斯特林射門偏出，而迪吉克(Virgil van Dijk)有效地阻止了福登的攻勢。

替補上場的馬赫雷斯(Riyad Mahrez)在球門前低位進球，曼城一度以為是第五個進球，但鷹眼輔助裁判判定是手球，球進不算。

儘管本賽未失分，但曼城在32場聯賽中失球33個。目前曼城很可能會希望利用將桑尼(Leroy Sane)賣給拜仁的錢來增補一名新的中後衛。

利物浦 英超

延伸閱讀

NBA／毛遂自薦當尼克主帥 亞泰斯特要改正紐約球迷態度

NBA／評防守喬丹布萊恩詹皇 亞泰斯特：喬丹最有效率

NBA／憶布萊恩驟逝時機點 亞泰斯特替詹皇難過

HBO授權手遊《權力的遊戲：凜冬將至》　雙平台事前預約率先啟動

相關新聞

羽球全團賽／ 3200人參賽創新高 戴資穎率合庫拚20連霸

109年全國羽球團體錦標賽將於9日至17日在台北體育館舉辦，是今年度國內唯一一場職業球隊的內戰，包括合庫、土銀、台電、亞...

羽球／隨體育署拜會陳時中 周天成：在台灣覺得平安

隨著國內新冠疫情趨緩，各項活動陸續恢復常態教育部體育署署長高俊雄邀台灣羽球一哥周天成代表台灣的運動選手，今天上午連袂前往...

足球／傳梅西約滿將離開巴塞隆納 席丹盼球王續留西甲

阿根廷足球巨星梅西據傳將在2021年約滿離開巴塞隆納，皇家馬德里總教練席丹對此表示，他盼梅西能留在西甲

英超／新科聯盟冠軍利物浦 0：4遭曼城羞辱

在確定提前獲得英超聯盟冠軍後的首次出戰，利物浦以0：4遭曼城血洗。斯特林(Raheem Sterling)上下半場各攻進一球，德布勞內(Kevin de Bruyne)的點球和福登(Phil Foden)中場休息前的進球，是最大功臣。

PGA／火箭信貸菁英賽 潘政琮首輪繳73桿

台灣旅美高球好手潘政琮今天在PGA美國職業高爾夫巡迴賽的火箭信貸菁英賽首輪，打下1鳥，吞下2個柏忌，以高於標準1桿的73...

網球／10天前才確診 約克維奇夫妻新冠肺炎再驗呈陰性

世界網球球王塞爾維亞名將約克維奇6月23日在他主辦的表演賽期間宣布，他與妻子伊蓮娜雙雙驗出感染新冠肺炎。但他的公關團隊今...

PGA／防疫政策急轉彎 確診者48小時內可復賽

ＰＧＡ火箭信貸菁英賽昨天在底特律高爾夫球俱樂部開打，儘管近來巡迴賽確診案例不斷增加，但包括我國選手潘政琮等好手，無懼疫情...

全中運／明年重返雲林 吉祥物亮相

「這是雲林邁出新里程的重要一步！」雲林縣長張麗善正式宣布，暌違34年，全國中等學校運動會將於明年4月17至22日重返雲林...

足球／北區校園巡迴推廣啟動 年底前前進3縣市11小學

2020北區校園巡迴推廣足球活動自今天起，將在12月底之前進入北台灣3直轄市的11所國民小學，希望引導孩童在健康、多元、...

田徑／東華安慶隆獎學金頒獎 強湄芬特別貢獻獎

邁入第11屆的東華安慶隆田徑獎學金今天頒獎，10名選手及4名教練獲獎。中華田徑協會秘書長王景成表示，台北市東華扶輪社自2...

國小世界盃／台東太平北上爭后冠 連贏三年就能留金盃

國內首場以國小為核心的官方足球賽事「國民小學足球世界盃」，將於10日至12日在台北田徑場舉行全國總決賽，男、女共八隊將爭...

PGA／防疫政策急轉彎 球員確診最快48小時即可重返球場

PGA火箭信貸菁英賽今天晚間將進行首輪開球，不過賽前巡迴賽卻公布了最新的防疫政策，取消日前決議的確診球員必須隔離10天的...

熱門新聞

MLB／重量級對決賈吉 柯爾球速已飆到159公里

NBA／2K21公佈第三位封面人物 兩款封面致敬布萊恩

網球／10天前才確診 約克維奇夫妻新冠肺炎再驗呈陰性

中職／懂賺！兄弟出三分砲紀錄毛巾 5條一組不拆售

NBA／威廉森停賽期間瘦身有成 引爆網友熱議

籃球／防疫原則嚴謹 體育署：瓊斯盃幾乎確定停辦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。