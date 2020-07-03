英超／新科聯盟冠軍利物浦 0：4遭曼城羞辱

在確定提前獲得英超聯盟冠軍後的首次出戰，利物浦以0：4遭曼城血洗。斯特林(Raheem Sterling)上下半場各攻進一球，德布勞內(Kevin de Bruyne)的點球和福登(Phil Foden)中場休息前的進球，是最大功臣。

利物浦教頭克洛普(Jurgen Klopp)稱讚曼城說，自從英超聯賽重新開賽以來，曼城的表現就「像天空中的星星一樣」。2日的比賽無疑更出色，賞給利物浦近3年來最大的慘敗。

上次曼城以大比分擊敗利物浦是在2017年9月，戰績是5：0。

開賽25分鐘，利物浦後衛戈麥斯(Joe Gomez)在禁區內將斯特林拉倒在地，讓德布勞內操刀拿下首球。

羞辱新科聯盟冠軍，曼城4:0狠擊利物浦。 歐新社

10分鐘後，斯特林提升主場優勢，在福登和德布勞內協同合作下破門。福登中場休息前盤球晃過羅伯森(Andy Robertson)，利物浦門將貝克(Alisson Ramses Becker)防守不及，讓曼城在20分鐘內連進3球，在半場就取得3:0絕對優勢的領先。

下半場，錢伯蘭(Alex Oxlade-Chamberlain)粗心地將球從斯特林的腳下碰進自家球網，功勞記在斯特林名下。

德布勞內穿針引線，在帶球過人中展現其無人可敵的身手。而福登更自我證明了為什麼他是接替即將離隊的席爾瓦(David Silva)的最佳選擇，因為無論有無球權，他能進球也能助攻。

曼城在主場本來可以不只得到4分，斯特林射門偏出，而迪吉克(Virgil van Dijk)有效地阻止了福登的攻勢。

替補上場的馬赫雷斯(Riyad Mahrez)在球門前低位進球，曼城一度以為是第五個進球，但鷹眼輔助裁判判定是手球，球進不算。

儘管本賽未失分，但曼城在32場聯賽中失球33個。目前曼城很可能會希望利用將桑尼(Leroy Sane)賣給拜仁的錢來增補一名新的中後衛。