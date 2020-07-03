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足球／傳梅西約滿將離開巴塞隆納 席丹盼球王續留西甲

中央社 / 巴塞隆納3日綜合外電報導
阿根廷足球巨星梅西據傳將在2021年約滿離開巴塞隆納。 路透社
阿根廷足球巨星梅西據傳將在2021年約滿離開巴塞隆納。 路透社

阿根廷足球巨星梅西據傳將在2021年約滿離開巴塞隆納皇家馬德里總教練席丹對此表示，他盼梅西能留在西甲。

西班牙卡迪納塞電台（Cadena Ser）今天指出，西班牙甲級足球聯賽（La Liga）巴塞隆納（Barcelona）隊長梅西（Lionel Messi）已經暫停與球隊針對更新合約的協商，並將在現有合約於2021年走完後離隊。

該報導稱，梅西與其父曾與巴塞隆納就他們2017年簽下的合約洽談相關事宜，但梅西如今已經不想再留在該隊了。

該文提到，梅西對巴塞隆納感到不滿，因為球隊外流消息，讓媒體做出的報導，看起來像是梅西得為球隊的一些事件負責，那包括總教練瓦維德（ErnestoValverde）1月遭到解僱，還有梅西對球隊陣容不滿等。

上個月滿33歲的梅西，在6月30日巴塞隆納對馬德里競技（Atletico Madrid）的比賽中，攻進他生涯第700個進球。

巴塞隆納在剩下5場比賽的情況下，在西甲暫時排名第2，落後龍頭皇家馬德里（Real Madrid）4分積分。

當被問到梅西可能離開一事，皇家馬德里總教練席丹（Zinedine Zidane）表示，他不知道未來會發生什麼事，但希望梅西能留在西甲，因為他希望最好的球員都能在西甲。

梅西 巴塞隆納 皇家馬德里

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