羽球／隨體育署拜會陳時中 周天成：在台灣覺得平安

隨著國內新冠疫情趨緩，各項活動陸續恢復常態教育部體育署署長高俊雄邀台灣羽球一哥周天成代表台灣的運動選手，今天上午連袂前往中央流行疫情指揮中心向陳時中部長表達感謝，周天成特別帶了紀錄台灣防疫超前部署的《戰疫：鐵人部長陳時中與台灣抗疫英雄們》一書，請阿中部長簽名並開心合影，小天表示這段超前部署的安排，讓台灣選手奠定疫情後的得勝基礎。

體育署長高俊雄指出，今年年初面對不可知的疫情變化，防疫指揮官陳時中指揮若定，台灣的體育運動得以在指揮中心專業行政團隊的指導之下，自今年2月起，陸續幫助返台的運動選手度過居家自主管理的考驗，相關訓練皆未中斷。跨部會所擬定的高規格防疫措施，讓選手安心訓練並出賽，讓國人開心進場觀賽，更讓世界看見台灣。

而我國東京奧運羽球培訓隊今年3月中旬自英國返國後，因為當時英國旅遊警示地區升級為第三級，選手無法回到國家運動訓練中心住宿，因此，體育署與羽球協會3月初在指揮中心的協助下，依照居家檢疫標準及兼顧訓練效益的目標之下，特別商借國立體育大學作為羽球隊集中防疫及訓練的場所。

周天成表示，台灣有阿中部長和高署長這麼好的長官，在很短的時間進行回國後的隔離部署，集體隔離時，可以維持訓練，這應是世界首創的安排：「選手能在隔離期間保有訓練，不但在體能上繼續保持備戰狀態，對於自己在比賽的心態上，也能繼續保持鬥志!而且其他國家基本上都是封閉的狀況，在台灣覺得很平安。」

高俊雄署長表示，由於國際疫情仍嚴峻，外國人入境仍有管制，許多國際賽事都延期，甚至取消，體育署、國訓中心已規劃在今年8月辦理「模擬東京奧運對抗賽」，讓選手在防疫期間保持戰鬥力。目前世界排名第2的周天成，也將參加這次模擬賽，率先在8月1日登場和林祐賢過招。