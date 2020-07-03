PGA／火箭信貸菁英賽 潘政琮首輪繳73桿

台灣旅美高球好手潘政琮今天在PGA美國職業高爾夫巡迴賽的火箭信貸菁英賽首輪，打下1鳥，吞下2個柏忌，以高於標準1桿的73桿做收，暫時並列128名。

總獎金750萬美元（約新台幣2.2億元）的火箭信貸菁英賽，在美國底特律高爾夫俱樂部競桿，首輪打完，美國選手基斯納（Kevin Kisner）、史托林茲（ScottStallings）與芮德曼（Doc Redman），同以低於標準7桿的65桿並列排頭。

受到武漢肺炎（2019管狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，PGA自今年3月12日後就全面暫停，直到6月嘉信挑戰賽才復賽，火箭信貸菁英賽則是賽事重啟後的第4站。

去年曾在傳承高球賽奪得生涯首冠的潘政琮，今年受到賽季中斷影響，表現起起伏伏，前3站就有2場未能晉級，僅尋求衛冕的傳承高球賽，以並列52名做收，似乎還沒找回自己節奏。

今天火箭信貸菁英賽首輪，潘政琮在標準桿5桿的長洞第4洞，開球雖偏右掉入長草區，所幸沒對他造成太大影響，接下來他不但穩穩將小白球打回球道，第3桿直攻果嶺，接著一推捕鳥、博蒂開張。

可惜接下來的第5洞，潘政琮開球又出狀況，打到果嶺左邊的沙坑，讓他苦吞柏忌做收，剛賺到的桿數馬上就吐了回去。

接下來他一路持平，不料最後收尾的第18洞，他的推桿竟出狀況，共耗費了3推才結束，讓他領到全場第2個柏忌，也讓他以高於標準1桿的73桿完賽。