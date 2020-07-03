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網球／10天前才確診 約克維奇夫妻新冠肺炎再驗呈陰性

中央社 / 貝爾格勒2日綜合外電報導
約克維奇夫妻。（法新社）
約克維奇夫妻。（法新社）

世界網球球王塞爾維亞名將約克維奇6月23日在他主辦的表演賽期間宣布，他與妻子伊蓮娜雙雙驗出感染新冠肺炎。但他的公關團隊今天表示，兩人如今病毒篩檢結果呈陰性。

法新社報導，公關團隊的聲明還說，33歲的約克維奇（Novak Djokovic）與妻子伊蓮娜（Jelena）都未感覺到任何2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）的症狀。

約克維奇夫婦日前從亞得里亞巡迴賽（Adria Tour）第2站克羅埃西亞港市薩達（Zadar）返回塞爾維亞首都貝爾格勒（Belgrade）後，便進行自主隔離。

約克維奇、狄米特羅夫（Grigor Dimitrov）、柯里奇（Borna Coric）及楚易基（Viktor Troicki）4名球員，在參與這場疏於維持社交距離、看台擠滿觀眾的比賽後染疫。

除了上述球員，約克維奇的教練伊凡尼塞維奇（Goran Ivanisevic）也確診。

在亞得里亞巡迴賽首站貝爾格勒的賽事期間，球員跨球網擁抱、打籃球甚至到夜店跳舞。約克維奇因為主辦這場比賽廣受批評。

對此，約克維奇發表道歉聲明，強調他「深感抱歉」這場比賽「造成傷害」。

Novak Djokovic 約克維奇

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