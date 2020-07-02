足球／北區校園巡迴推廣啟動 年底前前進3縣市11小學

2020北區校園巡迴推廣足球活動自今天起，將在12月底之前進入北台灣3直轄市的11所國民小學，希望引導孩童在健康、多元、樂趣的足球闖關遊戲中，留下踢足球的美好回憶，進而願意嘗試學習足球、持續踢足球，朝著提振北台灣少年足球運動風氣的目標實踐著。

2020北區校園巡迴推廣足球源於新北市體育總會足球委員會總幹事、華夏科大副教授蔡尚明，在2017年YAMAHA校園踢球趣巡迴屏東、台東、花蓮縣時，聞知長年出資推廣足球不遺餘力的企業將調整辦理型態，不再巡迴國小推展足球教學。

蔡尚明於2018年末任職新北市體育總會足球委員會總幹事，積極爭取教育部體育署的補助，2019年在新北市板橋區與新莊區，首度開辦新北市校園巡迴推廣足球，帶給數千位學童開心踢球的第一印象。後續更是拉抬了新泰、丹鳳、中山、大觀國小，參與校內外足球運動的學童數。

新北市體育總會足球委員會於今年初，成功爭取到教育部體育署、新北市政府體育處、陳源河文教基金會的補助，將2019年首度開辦的新北市校園巡迴推廣足球，擴及新北、台北、桃園市形成11校的「北區校園巡迴推廣足球」。

原訂於4至5月啟動的2020北區校園巡迴推廣活動，受到中央與地方政府因應武漢肺炎疫情而管制校園的影響，延至7月上旬方才展開第一輪於新北市三重區與台北市大同區的四校巡迴。

事實上，新北市體育總會足球委員會為了讓北台灣更多的國小學童，得以體驗到開心學習的足球教學，2019年末主動爭取陳源河文教基金會的年度補助。於是2019年教育部體育署拋磚引玉，新北市政府體育處隨之鼎力支持；2020年增添陳源河文教基金會的補助，讓2020北區校園巡迴推廣足球教學活動場次倍增，更有助於拉抬北台灣的國小校園足球運動風氣，也將嘉惠更多有心想要從事足球運動的少年。