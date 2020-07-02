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田徑／東華安慶隆獎學金頒獎 強湄芬特別貢獻獎

聯合報 / 記者黃顯祐／即時報導
東華安慶隆田徑獎學金今天頒獎，選手、教練及貴賓都比讚。記者黃顯祐／攝影
東華安慶隆田徑獎學金今天頒獎，選手、教練及貴賓都比讚。記者黃顯祐／攝影

邁入第11屆的東華安慶隆田徑獎學金今天頒獎，10名選手及4名教練獲獎。中華田徑協會秘書長王景成表示，台北市東華扶輪社自2009年設立安慶隆獎學金，給了國內基層田徑界極大的鼓勵，選手成績也持績進步，期時明年東京奧運在田徑場上能奪得獎牌，在國際舞台發光發熱。

這項獎學金是以聽奧男子十項好手安慶隆為名設立，由於去年亞太聽障運動會停辦，今年因疫情關係上半年賽事也停擺，這屆沒有聽障選手獲獎，但主辦單位還是選出優秀聽人組選手及教練，給予2萬元的獎金鼓勵。台北市東華扶輪社第24屆社長李敦仁、第25屆社長劉政林期許藉著該社拋磚引玉，基層教練及選手可以受到更多的關注，成為成績精進的動力。

今年受獎的教練中，大里高中田徑女教練強湄芬受到矚目，她在基層田徑奉獻20多年，全心全力照顧選手，而選手也交出不錯的成績。中華田協副秘書長邱為榮表示，評審時除了選出3名優秀的教練，決定增加特別貢獻獎給強湄芬，感謝她為選手的付出。

另3名獲獎的教練，斗南高中有兩位，分別是陳計憲、鍾聖哲，員林農工前短跑好手劉元凱也獲獎。選手部分，斗南高中張喬茵、沈又豪、沈智陞、惠文高中李允晨、大同高中林子琪、成德高中黃威誠、大里高中國中部葉圩傖、海星國中叢瑋緗、陸興高中林志成及海星高中高亞伯。

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