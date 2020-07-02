國小世界盃／台東太平北上爭后冠 連贏三年就能留金盃

國內首場以國小為核心的官方足球賽事「國民小學足球世界盃」，將於10日至12日在台北田徑場舉行全國總決賽，男、女共八隊將爭奪最終冠軍，其中來自台東的太平國小，隊長林綺悅昨天才剛參加完畢業典禮，今天隨即搭火車北上參與賽前記者會，並強調希望在國小的最後一場比賽為球隊踢下冠軍。

國小足球世界盃自108年9月於全國22縣市開踢，共有431隊報名參賽，賽事仿照世界盃足球賽模式，由各縣市先進行分區預賽，經歷千場預賽後共有男生36隊、女生28隊晉級今年五月的全國複賽，最終再各取八隊晉級總決賽。

其中來自台東的太平國小，是女足國手李佩蓉的母校，12年來已出產多名女足好手，而今年擔任隊長的六年級球員林綺悅，過去曾是柔道隊一員，不過在姊姊影響下改踢足球，昨天剛參加完畢業典禮的她也希望能在國小階段最後一場比賽帶領球隊奪冠，畢業後她也預計就讀姊姊所在的台東體中國中部，與姊姊再度聯手。

今年賽事主辦單位也量身打造傳承金盃，製作獎盃的中華民國迷你足球協會也發出英雄帖，若有球隊能連續三年奪得國小世界盃冠軍，將能把座具有傳承意義的金盃留在學校。