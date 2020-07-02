快訊

大同改選恐翻盤？ 經濟部限5日內補股東會紀錄

立院通過前瞻預算續編4200億 特別預算舉債破兆！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美網／慰勞抗疫勇士 擬邀防疫人員進場看球

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
美國網球協會在今天透露，假使紐約的疫情在未來一個多月能夠獲得控制，不排除邀請在第一線對抗疫情的人員與其家屬進場看球。 蕭涵友
美國網球協會在今天透露，假使紐約的疫情在未來一個多月能夠獲得控制，不排除邀請在第一線對抗疫情的人員與其家屬進場看球。 蕭涵友

預計在美國時間8月31日開打的美國網球公開賽，雖然在日前已決議將不開放觀眾進場，並開始進行退票程序，不過美國網球協會在今天透露，假使紐約的疫情在未來一個多月能夠獲得控制，不排除邀請在第一線對抗疫情的人員與其家屬進場看球，希望為這些抗疫勇士注入更多能量。

在今年四大滿貫賽的溫網確定取消，法網也延至9月登場後，美網將成為大滿貫舉辦143年來首場不開放觀眾進場的賽事，並在日前已經展開退票程序，或是讓已購票球迷得以將門票延續到明年再使用。

不過美國網協首席執行官薛爾（Lew Sherr）在今天表示，假使未來一段時間紐約的疫情獲得控制，將不排除邀請一線防疫人員進場看球，「你可能會看到我們邀請一些前線工作人員、衛生人員及其家人，不過這目前還只是可能，沒有辦法確定是否能付諸施行。」

儘管接下來全球各地有不少網球賽事都將有限度的開放觀眾進場，甚至是要求觀眾簽署同意書，但薛爾強調依照美網的規模將無法施行這一套制度，因為光是參賽選手就多達250人，轉播單位人員至少500到700人，再加上相關服務人員，一天球場內就要擠進約1500到2000人，在以維持適當社交距離的前提下，美網協不認為再開放觀眾進場是可行的。

薛爾指出，一但開放球迷進場，儘管只有百分之10，也會變相壓縮球員的活動空間，更可能迫使他們被關在飯店中，這並非他們所樂見，不過對於是否邀請一線防疫人員進場，他則說：「如果有機會做些好事來表揚這些人，我們將會考慮敞開大門，為他們注入更多能量，但球員及員工的健康和安全仍是第一優先。」

美網 勇士 法網

延伸閱讀

珠寶設計師ANNA HU獻「愛心」 佳士得慈善拍賣助抗疫

公衛專家佛奇：不積極抗疫 美國每天增10萬例

網球／取消輪椅賽被罵翻 美網轉彎復辦

網球／英國希望復出 墨瑞美網、法網都要打

相關新聞

美網／慰勞抗疫勇士 擬邀防疫人員進場看球

預計在美國時間8月31日開打的美國網球公開賽，雖然在日前已決議將不開放觀眾進場，並開始進行退票程序，不過美國網球協會在今...

PGA／復賽後6位球員確診 不遵守防疫者扣獎金

今天將在底特律開打的ＰＧＡ火箭信貸菁英賽，繼前天傳出兩名球員確診後，美國四十六歲老將坎貝爾也成為本周第三位確診者、復賽以...

西甲／梅西生涯第700進球達陣 球隊遭逼和攻頂渺茫

阿根廷足球巨星梅西今天攻進他生涯第700個進球，但所屬的巴塞隆納遭馬德里競技以2比2踢平，無緣登上西甲龍頭寶座

影／運動醫學推手葉文凌加持 頭城家商金牌運動員受益

骨科醫師葉文凌是運動員、奧運隨隊醫師，臺灣運動醫學重要推手，今天（7月1日）起，到羅東博愛醫院擔任副院長，宜蘭運動人才輩...

PGA／美老將成球員確診第六人 次級賽華裔選手也染疫

PGA在六月上旬復賽後，在進行完前三周賽事就不斷傳出新冠肺炎確診案例，而本周將在底特律舉行的火箭信貸菁英賽，更是在近兩天...

PGA／4周內7確診 首位染疫者解禁

ＰＧＡ在六月上旬復賽後，昨天又傳出兩名球員新冠病毒檢測呈現陽性，復賽不到四周已有五名球員、兩名桿弟確診，首位確診的美國選手瓦特尼已在昨天完成隔離，對於在不知情的情況下染疫，他感到相當抱歉。

國訓中心硬體升級 拚奧更有力

國訓中心新宿舍陸續完工，上月初已開放兩棟「四星級」宿舍供選手及教練入住，昨天再舉行組裝式游泳池啟用典禮，讓游泳培訓隊有固定訓練基地，盼硬體升級後，選手能無後顧之憂拚出好成績。

游泳／蝶王精力滿點 練泳完接打羽球

去年世青游泳錦標賽200公尺蝶式決賽，年僅17歲的王冠閎以1分56秒48改寫「蝶王」許志傑10年前寫下的全國紀錄，同時達...

游泳／因疫情提前返台 王星皓壓線上機和幸運

新冠疫情開始全球流行時，我國第一位游進奧運A標的游泳好手王星皓正在美國移地訓練，原本4月20才要返國的行程因此提早一個月...

游泳／世大運游泳池搬家 落腳國訓中心

2017年台北世大運的組裝游泳池從北部「南漂」到高雄國家運動訓練中心，讓中華游泳培訓隊有了固定訓練場所，今天在體育署署長...

桌球／鄭怡靜盼貢獻所學 一姐想當鄭老師

台灣桌球一姐鄭怡靜在桌球場上奮戰多年，近期開始對教學有興趣，有意進行經驗傳承，她今天表示，想把自己所學教小朋友，未來將不...

柔道／疫情休兵先養傷 楊勇緯危機當轉機

今年2月底，我國柔道好手楊勇緯闖進德國杜賽道夫柔道大滿貫賽男子60公斤級決賽，雖因胸部肌肉受傷選擇退賽，但銀牌成績仍寫個...

熱門新聞

SBL／「共好」卻缺溝通 九太喊話不排除再退出籃壇

中職／兄弟對猿當籃球打 5顆「三分球」創紀錄

NBA／詹皇曾把尼克列首選 知名媒體人曝會談搞砸一切

中職／單場五發三分砲 中信兄弟創聯盟新紀錄

中職／感謝隊友狂轟20分 德保拉：職業生涯沒遇過

先遇布萊恩再逢韋德 瓊斯只能一再從老大退位

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。