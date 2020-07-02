美網／慰勞抗疫勇士 擬邀防疫人員進場看球

預計在美國時間8月31日開打的美國網球公開賽，雖然在日前已決議將不開放觀眾進場，並開始進行退票程序，不過美國網球協會在今天透露，假使紐約的疫情在未來一個多月能夠獲得控制，不排除邀請在第一線對抗疫情的人員與其家屬進場看球，希望為這些抗疫勇士注入更多能量。

在今年四大滿貫賽的溫網確定取消，法網也延至9月登場後，美網將成為大滿貫舉辦143年來首場不開放觀眾進場的賽事，並在日前已經展開退票程序，或是讓已購票球迷得以將門票延續到明年再使用。

不過美國網協首席執行官薛爾（Lew Sherr）在今天表示，假使未來一段時間紐約的疫情獲得控制，將不排除邀請一線防疫人員進場看球，「你可能會看到我們邀請一些前線工作人員、衛生人員及其家人，不過這目前還只是可能，沒有辦法確定是否能付諸施行。」

儘管接下來全球各地有不少網球賽事都將有限度的開放觀眾進場，甚至是要求觀眾簽署同意書，但薛爾強調依照美網的規模將無法施行這一套制度，因為光是參賽選手就多達250人，轉播單位人員至少500到700人，再加上相關服務人員，一天球場內就要擠進約1500到2000人，在以維持適當社交距離的前提下，美網協不認為再開放觀眾進場是可行的。

薛爾指出，一但開放球迷進場，儘管只有百分之10，也會變相壓縮球員的活動空間，更可能迫使他們被關在飯店中，這並非他們所樂見，不過對於是否邀請一線防疫人員進場，他則說：「如果有機會做些好事來表揚這些人，我們將會考慮敞開大門，為他們注入更多能量，但球員及員工的健康和安全仍是第一優先。」