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足球／北區足球推廣校園巡迴活動 明起三光國小登場
新北市體育總會足球委員會將於明、後天，由該會總幹事暨華夏科大副教授蔡尚明率領教練團，於上午教學時間協助三光國小推動校園足球運動風氣。
2日於三光國小幼兒園進行的校園巡迴體驗足球教學的方式，因武漢肺炎疫情尚未消解而採班級為單位，於上午10點30至12點00兩堂課(含課間休息)、90分鐘，依照敏捷－球感、盤控－射門、小型比賽、正式比賽四主題，分設1循環、4體驗闖關站。
3日三光國小校園巡迴體驗足球教學的方式，亦採上午兩堂課(含 課間休息)、90分鐘為一梯次，依照依照敏捷－球感、盤控、射門、小型比賽、正式比賽五主題，預估每一主題體驗16分鐘，保留2分鐘補充水分並作為輪換下一主題的全班移動時間。除了三光國小外，北區足球推廣校園巡迴活動也預計前往修德國小、鶯歌國小、雙蓮國小舉行。
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