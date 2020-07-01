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影／運動醫學推手葉文凌加持 頭城家商金牌運動員受益

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
葉文凌（左）巡迴校園，展開運動醫學座談，利用超音波設備檢視運動員健康狀態。記者羅建旺／攝影
葉文凌（左）巡迴校園，展開運動醫學座談，利用超音波設備檢視運動員健康狀態。記者羅建旺／攝影

骨科醫師葉文凌是運動員、奧運隨隊醫師，臺灣運動醫學重要推手，今天（7月1日）起，到羅東博愛醫院擔任副院長，宜蘭運動人才輩出，為協助體壇小將，葉文凌巡迴校園，展開運動醫學座談，今天首站到頭城家商，為全國排球聯賽（JHVL）冠軍選手們分享避免運動傷害的心法，精闢與專業，讓運動小將們驚喜：「受益了！」

葉文凌到宜蘭服務，奉獻運動醫學專才，他展開校園座談會，除宜蘭縣，還將會擴及整個東台灣，為體壇小將盡一分心力，今天首站到頭城家商，頭城家商的排球隊連續在去年與今天勇奪全國排球聯賽（JHVL）冠軍，隊員是全國長勝軍的礁溪國中排球隊小將直升，避免被拆散，徵能留才在宜蘭，三級銜接。

葉文凌是足球隊員，曾任國家代表隊隊醫隨國手出征奧運，今天座談會上，與金牌小將們分享避免運動傷害的心法，並利用超音波設備檢視排球隊員的舊傷與關節健康狀態，反覆叮嚀，平日做好練習與賽事前準備，並提醒要在賽事中有最佳的運動表現，除必須在賽前、賽中與賽後有合宜的膳食搭配，身體肌肉與關節的運用及保養也必須在日常練習中實踐。

「投入運動醫學的鑽研，一開始其實是為了自己。」葉文凌醫師發現運動員很辛苦，受傷了只能找推拿師傅，如果找不到良醫可能就沒機會再次回到運動場上，他表示，臺灣運動醫學資源的缺乏，種種原因促成他將關節鏡與關節微創手術帶進運動傷害的治療中，並一次次成功延長體壇健兒的運動壽命。

臺灣運動醫學重要推手骨科醫師葉文凌（左2）巡迴校園，展開運動醫學座談，今天首站到頭城家商，為全國排球聯賽（JHVL）冠軍選手們分享避免運動傷害的心法，精闢解說與專業示範，讓運動小將們驚喜：「受益了！」記者羅建旺／攝影
臺灣運動醫學重要推手骨科醫師葉文凌（左2）巡迴校園，展開運動醫學座談，今天首站到頭城家商，為全國排球聯賽（JHVL）冠軍選手們分享避免運動傷害的心法，精闢解說與專業示範，讓運動小將們驚喜：「受益了！」記者羅建旺／攝影

羅東博愛醫院表示，校園巡迴講座，將陸續規劃多所學校場次，預計從宜蘭頭走到宜蘭尾，甚至擴及整個東台灣，為的是讓運動的孩子們學會正確地使用身體，並降低運動傷害發生率，以及如果遭受運動傷害，如何能有最佳的復原。

葉文凌認為，運動傷害從防護、治療到復健，如果能透過骨科醫師、復健科醫師、營養師、運動防護員等組成的專業團隊照護，將可以讓運動員的運動生涯有效延續，更能讓孩子的運動表現在無後顧之憂的情況下，保持最佳狀態。

排球 JHVL

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