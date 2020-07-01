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西甲／梅西生涯第700進球達陣 球隊遭逼和攻頂渺茫

中央社 / 馬德里30日綜合外電報導
阿根廷足球巨星梅西今天攻進他生涯第700個進球，但所屬的巴塞隆納遭馬德里競技以2比2踢平。 法新社
阿根廷足球巨星梅西今天攻進他生涯第700個進球，但所屬的巴塞隆納遭馬德里競技以2比2踢平。 法新社

阿根廷足球巨星梅西今天攻進他生涯第700個進球，但所屬的巴塞隆納遭馬德里競技以2比2踢平，無緣登上西甲龍頭寶座。

這場西班牙甲級足球聯賽（La Liga）巴塞隆納（Barcelona）主場迎戰馬德里競技（Atletico Madrid）的比賽，巴塞隆納在第11分鐘就因為對手柯斯塔（Diego Costa）的烏龍球取得領先，落後的馬德里競技在比賽第19分鐘，靠尼蓋茲（Saul Niguez）罰球得手扳平戰局。

比賽第50分鐘，梅西（Lionel Messi）罰球破網，讓巴塞隆納以2比1領先，體育電視頻道ESPN指出，這是梅西生涯的第700個進球，但比賽第62分鐘，尼蓋茲的成功罰球再讓馬德里競技扳平戰局。

之後雙方都沒再進球，兩隊2比2握手言和，這是巴塞隆納最近4場比賽中的第3場和局。巴塞隆納無法成功攻頂，以70分的積分排名第2，落後目前的龍頭皇家馬德里（Real Madrid）1分。

巴塞隆納力拚王座之際，日前卻傳出將帥失和消息，總教練賽田（Quique Setien）對此說：「是的，我有感受到來自休息室裡的支持。」

皇家馬德里7月1日若能在主場擊敗赫塔費（Getafe），便可在剩下五場比賽的情況下，將領先擴大成4分。

巴塞隆納 皇家馬德里 梅西

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