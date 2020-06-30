PGA／4周內7確診 首位染疫者解禁

ＰＧＡ在六月上旬復賽後，昨天又傳出兩名球員新冠病毒檢測呈現陽性，復賽不到四周已有五名球員、兩名桿弟確診，首位確診的美國選手瓦特尼已在昨天完成隔離，對於在不知情的情況下染疫，他感到相當抱歉。

ＰＧＡ本周將在底特律舉行火箭信貸菁英賽，賽前傳出南非選手弗里特利與美國選手英格里希檢測呈陽性，第五位確診的英格里希也透過聲明表示，目前身體狀況仍良好，且會依照和支持巡迴賽的規定，直到檢測結果為陰性前，都將不會出賽，「積極檢測是保護球場上其他人、賽事和社區所有人，應該被放在第一優先。」

復賽第二周比賽中被通知確診的瓦特尼，昨天進行完十天隔離，他透露，這段時間一直在思考是在何處染疫，卻沒有頭緒，「我一直沒發燒、咳嗽、呼吸急促等症狀，但這就是它可怕的地方，你不知道何時感染。」

確診後，瓦特尼也向所有與他接觸的球員和人員聯繫致歉，所幸這十一位接觸者都呈陰性反應，他在解除隔離後、準備開十七小時的車程，返回位在德州的家，「我現在不打算搭飛機，如果因為我造成別人生病，這段隔離時間就白費了，中途如果要入住汽車旅館，我也會戴上口罩。」