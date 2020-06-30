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游泳／蝶王精力滿點 練泳完接打羽球

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
「新蝶王」王冠閎200公尺蝶式達到東奧A標，取得生涯第一張奧運門票。記者余承翰／攝影
「新蝶王」王冠閎200公尺蝶式達到東奧A標，取得生涯第一張奧運門票。記者余承翰／攝影

去年世青游泳錦標賽200公尺蝶式決賽，年僅17歲的王冠閎以1分56秒48改寫「蝶王」許志傑10年前寫下的全國紀錄，同時達到奧運參賽A標，成為我國拿到奧運資格的第2位泳將，今年備戰計畫雖受新冠肺炎疫情影響，他給自己更多空間踏出游泳池，平常還會拿起羽球拍，透過不同運動增加協調。

將從建國中學畢業的王冠閎透露，青年奧運國手陳孝承就是自己在國訓中心的球友，有時會早上8點多泳池練完，他換裝後就到羽球館報到，年初剛滿18歲的他笑說：「好像精力真的很多，怎麼不會累？」

國訓中心舊的游泳池2014年就拆除，當時王冠閎才是接觸游泳不久的國小生；今天正式迎接國訓中心組裝式游泳池啟用，他提到挺喜歡戶外游泳池的開闊和明亮感，「室內有點封閉，我們又戴永鏡，抬頭都是暗的，會有點沒力，室外心情會比較好，不過天氣因素也會中斷訓驗。」

高雄的夏天十分酷熱，中華游泳培訓隊原本早上訓練時間是9點開始，因組裝式游泳池在室外，現在已提前到6點開練，讓選手避開熱辣辣的太陽，目前國訓中心也有提出三種方案，希望能降低泳池溫度。

王冠閎暑假後將成台師大體育系新生，下月全中運是他高中生涯「最終戰」，建中教練黃智勇提到，備戰奧運需要多點刺激，待疫情趨緩後會盡快安排移地訓驗計畫，「國外競爭度還是不同，看哪裡方便就去哪裡，現階段看來紐西蘭或澳洲比較有機會。」

國訓中心戶外的組裝式游泳池今天正式啟用。記者余承翰／攝影
國訓中心戶外的組裝式游泳池今天正式啟用。記者余承翰／攝影
「新蝶王」王冠閎（右）和王星皓雙雙達到東京奧運游泳A標。記者余承翰／攝影
「新蝶王」王冠閎（右）和王星皓雙雙達到東京奧運游泳A標。記者余承翰／攝影
「新蝶王」王冠閎200公尺蝶式達到東奧A標，取得生涯第一張奧運門票。記者余承翰／攝影
「新蝶王」王冠閎200公尺蝶式達到東奧A標，取得生涯第一張奧運門票。記者余承翰／攝影

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