游泳／因疫情提前返台 王星皓壓線上機和幸運

新冠疫情開始全球流行時，我國第一位游進奧運A標的游泳好手王星皓正在美國移地訓練，原本4月20才要返國的行程因此提早一個月就結束，他原本還覺得可惜，但也受到幸運女神眷顧，他笑說：「我們才上飛機，下一班就停飛了。」

王星皓今年到洛杉磯移地訓練，體驗國外不同的訓練方式，「他們連重訓器材都會帶到水裡去，變化多，我還滿喜歡的。」和不同國家的菁英一同訓練，王星皓很享受正向刺激，可惜因疫情提早結束移訓計畫，3月20日就返台，不過至少幸運搭上末班直飛飛機，省去許多等待時間。

回台先隔離14天，王星皓雖有準備跑步機簡單維持體能，但整整兩周沒碰水，成為選手生涯最長紀錄，讓他直喊不習慣，從奧運選手退化成「完全不會游」，消失的水感花了不少時間才恢復。

隔離結束王星皓就到高雄國訓中心報到，今天舉行正式啟用典禮的組裝式游泳池成為現在的訓練基地；在美國多在戶外游泳池訓驗的他認為，同樣是戶外的國訓中心新泳池硬體設備很不錯，「主要是溫度的適應，不過每場比賽的水溫也不同，這是選手自己要去適應的事情。」他在美國就輕忽紫外線的威力，曬傷才意識到該防曬，回台超過三個月仍有健康的小麥色肌膚。