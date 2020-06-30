快訊

大同公司派九席董事全拿惹議 公司發布最新聲明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

游泳／因疫情提前返台 王星皓壓線上機和幸運

聯合報 / 記者曾思儒／高雄即時報導
王星皓是台灣第一位達到游泳奧運A標的選手。記者余承翰／攝影
王星皓是台灣第一位達到游泳奧運A標的選手。記者余承翰／攝影

新冠疫情開始全球流行時，我國第一位游進奧運A標的游泳好手王星皓正在美國移地訓練，原本4月20才要返國的行程因此提早一個月就結束，他原本還覺得可惜，但也受到幸運女神眷顧，他笑說：「我們才上飛機，下一班就停飛了。」

王星皓今年到洛杉磯移地訓練，體驗國外不同的訓練方式，「他們連重訓器材都會帶到水裡去，變化多，我還滿喜歡的。」和不同國家的菁英一同訓練，王星皓很享受正向刺激，可惜因疫情提早結束移訓計畫，3月20日就返台，不過至少幸運搭上末班直飛飛機，省去許多等待時間。

回台先隔離14天，王星皓雖有準備跑步機簡單維持體能，但整整兩周沒碰水，成為選手生涯最長紀錄，讓他直喊不習慣，從奧運選手退化成「完全不會游」，消失的水感花了不少時間才恢復。

隔離結束王星皓就到高雄國訓中心報到，今天舉行正式啟用典禮的組裝式游泳池成為現在的訓練基地；在美國多在戶外游泳池訓驗的他認為，同樣是戶外的國訓中心新泳池硬體設備很不錯，「主要是溫度的適應，不過每場比賽的水溫也不同，這是選手自己要去適應的事情。」他在美國就輕忽紫外線的威力，曬傷才意識到該防曬，回台超過三個月仍有健康的小麥色肌膚。

原本下個月就該在東京準備迎接奧運霧台，王星皓成眾多新冠肺炎影響者，參賽計畫要延後一年實現，他正向說，多了一年時間可以進步，期待累積更多挑戰世界的本錢，為台灣再游出新頁。

王星皓是台灣第一位達到游泳奧運A標的選手。記者余承翰／攝影
王星皓是台灣第一位達到游泳奧運A標的選手。記者余承翰／攝影
國訓中心組裝式游泳池今天正式啟用。記者余承翰／攝影
國訓中心組裝式游泳池今天正式啟用。記者余承翰／攝影
王星皓（左）和王冠閎雙雙達到東京奧運游泳參賽A標。記者余承翰／攝影
王星皓（左）和王冠閎雙雙達到東京奧運游泳參賽A標。記者余承翰／攝影
王星皓（右）和王冠閎雙雙達到東京奧運游泳參賽A標。記者余承翰／攝影
王星皓（右）和王冠閎雙雙達到東京奧運游泳參賽A標。記者余承翰／攝影

延伸閱讀

游泳／世大運游泳池搬家 落腳國訓中心

桌球／鄭怡靜盼貢獻所學 一姐想當鄭老師

柔道／疫情休兵先養傷 楊勇緯危機當轉機

影／苗栗縣男子疑酒後下水游泳失蹤 上午尋獲遺體

相關新聞

游泳／世大運游泳池搬家 落腳國訓中心

2017年台北世大運的組裝游泳池從北部「南漂」到高雄國家運動訓練中心，讓中華游泳培訓隊有了固定訓練場所，今天在體育署署長...

桌球／國訓宿舍升級 鄭怡靜宅得開心

施工近3年的國家運動訓練中心新建宿舍陸續完工，總共三棟宿舍採飯店式管理，本月開始兩棟選手宿舍已提供選手和教練分批入住，桌...

柔道／疫情休兵先養傷 楊勇緯危機當轉機

今年2月底，我國柔道好手楊勇緯闖進德國杜賽道夫柔道大滿貫賽男子60公斤級決賽，雖因胸部肌肉受傷選擇退賽，但銀牌成績仍寫個...

PGA／復賽四周五人確診 美國好手感謝智慧手環救命

PGA在六月上旬復賽後才不到四周，在今天就已經傳出美國選手英格里希（Harris English）成為第五名確診者，這將...

游泳／蝶王精力滿點 練泳完接打羽球

去年世青游泳錦標賽200公尺蝶式決賽，年僅17歲的王冠閎以1分56秒48改寫「蝶王」許志傑10年前寫下的全國紀錄，同時達...

游泳／因疫情提前返台 王星皓壓線上機和幸運

新冠疫情開始全球流行時，我國第一位游進奧運A標的游泳好手王星皓正在美國移地訓練，原本4月20才要返國的行程因此提早一個月...

桌球／鄭怡靜盼貢獻所學 一姐想當鄭老師

台灣桌球一姐鄭怡靜在桌球場上奮戰多年，近期開始對教學有興趣，有意進行經驗傳承，她今天表示，想把自己所學教小朋友，未來將不...

壘球／總統盃慢壘7月中澎湖開打 總決賽10月底登場

隨著國內疫情逐漸趨緩，日常活動限制逐漸放寬，我國正式邁入防疫新生活階段，慢速壘球年度重頭戲「總統盃全國慢速壘球錦標賽」今...

PGA／強森奪巡迴賽第21冠 追平伍茲紀錄

強森(Dustin Johnson)28日以些微差距贏得PGA旅行者錦標賽(Travelers Championship)，拿下他第21場PGA巡迴賽冠軍，追平老虎伍茲的紀錄，這也是他自去年2月墨西哥世錦賽後16個月來首度奪冠。

邁向鐵人之路 第三堂

這週課程主題是鐵人跑步 教練先分享賽事時轉換區的經驗 其實賽事距離越長越不用在乎轉換區時間 但賽事越短距離轉換區時間就很重要 讓轉換的肌肉熟悉更是平常訓練的重要課題 當然體能與技巧訓練不是一

排球／重溫音樂 黑狗變鋼琴王子

高高躍起、快速出手重扣得分，這是前中華男排隊隊長「黑狗」陳建禎給球迷的印象；旅日第三個賽季雖因新冠肺炎疫情提前中斷，「黑...

排球／旅歐五年 光頭神舉有點倦

五年前成為旅歐排球員先驅，「光頭神舉」黃培閎先踏上西班牙職業超級排球聯賽，再登上義大利超級聯賽，本季又轉赴西班牙挑戰，但...

熱門新聞

父母用心的練武奇才林盛恩 穀保下一個潘文輝

日職／長打最弱第四棒 連9場敲安助灣星拚首位

暴龍低調拚衛冕 四個魔鬼數字很嚇人

NBA／丁威迪、喬丹相繼確診 籃網爆集體感染隱憂

中職／恐怖菜鳥年 林安可不下王柏融

MLB／退賽潮來了 辛默曼等3人宣布不打復賽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。