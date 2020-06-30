游泳／世大運游泳池搬家 落腳國訓中心

2017年台北世大運的組裝游泳池從北部「南漂」到高雄國家運動訓練中心，讓中華游泳培訓隊有了固定訓練場所，今天在體育署署長高俊雄、國訓中心董事長林騰蛟和中華泳協理事長曾正宗見證下正式啟用，高俊雄還領首試泳，親自感受組裝式游泳池的全新體驗。

國訓中心承接2017年台北世大運的組裝式游泳池，並增設四周防護欄杆、遮陽網、消防和照明等工程，其中特別將裝載游泳池材料的貨櫃改裝再利用，成為室內使用空間；貨櫃區採架高方式實作，主要活動空間集中在二樓，除有50公尺競賽池一座，另有25公尺的練習池，工程總經費約4600萬元，去年8月12日開工，今年2月3日正式完工。

國訓中心今天舉行組裝式游泳池啟用典禮。記者余承翰／攝影

今天啟用典禮遇上一陣大雨，但不減高俊雄「游興」，他笑說三年前一月組裝式泳池的十幾個貨櫃從西班牙到台灣，經過一百天組裝才在國體大完工，當時他就是率先下水試泳的7人之一，今天「重溫舊夢」，除恭喜國訓中心有新的泳池，也祝福游泳隊在新泳池幫助下連戰皆捷，一路游進2024年巴黎奧運。

國訓中心舊泳池2014年就拆除，相隔6年終於有「新家」，中華游泳隊教練王耀偉表示，國訓中心內有固定的訓練場所，對選手當然是福音，可以有長期穩定的訓練場所，「這裡訓練環境很好，但就是熱，中心已經有想三個方案，像是設置冰水系統或噴霧式風扇和抗紫外線遮罩等。」