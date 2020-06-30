桌球／鄭怡靜盼貢獻所學 一姐想當鄭老師

台灣桌球一姐鄭怡靜在桌球場上奮戰多年，近期開始對教學有興趣，有意進行經驗傳承，她今天表示，想把自己所學教小朋友，未來將不侷限於影片或實體教學方式。

鄭怡靜小學2年級起接觸桌球，目前世界排名第8，先前除了與台灣桌球小將林昀儒聯手搶下桌球混雙東京奧運門票外，也助中華女團收下奧運入場券，將二度進軍奧運。

面對奧運延期一年，歷經3個多月調適，鄭怡靜心情已能逐漸適應，她表示，以前沒有那麼長時間可以準備比賽，或者把自己身體狀態調到最好，但藉由這段時間調整，可以將身心靈提升到最佳狀態。

鄭怡靜近期除了加強肌力、提升球質外，也涉獵其他書籍，並加強英文能力，不只球技，她希望全方位提升。

儘管久未比賽，但鄭怡靜並不擔心，她透露，目前已做好隨時迎接比賽的準備，面對8月登場的模擬東京奧運對抗賽，鄭怡靜表示，將積極備戰、盡力發揮。

除了備戰奧運外，鄭怡靜也想要貢獻所學，她說：「現在不只自己打球，也想把自己學的東西教給小朋友。」

鄭怡靜過去曾參與合庫育樂營，與小朋友互動，她透露，未來不侷限透過影片或實體教學方式，希望先培養小朋友的興趣。