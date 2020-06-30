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柔道／疫情休兵先養傷 楊勇緯危機當轉機

聯合報 / 記者曾思儒／高雄即時報導
柔道好手楊勇緯。記者余承翰／攝影
柔道好手楊勇緯。記者余承翰／攝影

今年2月底，我國柔道好手楊勇緯闖進德國杜賽道夫柔道大滿貫賽男子60公斤級決賽，雖因胸部肌肉受傷選擇退賽，但銀牌成績仍寫個人大滿貫賽最佳成績，接續新冠肺炎疫情大爆發也讓他得到休息喘息機會，養好傷準備重新出發。

目前奧運積分排名第9位的楊勇緯，疫情國際賽全面停擺期間多在高雄的國訓中心備戰，他有感而發說：「我們很幸運，台灣防疫做得很好，我們還可以做專項訓練，不像一些國外選手。」他不時和日本的柔道朋友聯絡，先前聽到對方還無法進行正常訓練，就算能穿上柔道服，也不能和其他選手作接觸，加倍感到身在台灣的幸福。

柔道原本奧運截止日期是今年5月底，排名前18的選手就能獲得東奧參賽權，但東奧因新冠肺炎延期到明年，柔道和其他運動賽事一樣全面暫停中，國際柔道聯盟還沒宣告新時程。

面對未知狀況，楊勇緯平常心，「這是公平的，全世界都面對一樣狀況。」他這半年趁沒有比賽專心修養傷勢，目前已經完全痊癒，7月2日的全國精英排名賽就能先回到柔道場小試身手。

國際賽全面暫停時間，國訓中心包括宿舍和教學大樓都全面升級，楊勇緯大呼宿舍就像4星期飯店，「以前就覺得這裡是很神聖的地方，要珍惜，現在真的是不一樣，一回到宿舍就可以好好休息放鬆的感覺。」

教學大樓內的圖書館和教室都重新改裝，三樓除規劃電腦教室和一般教室，還打造一間專屬的烘焙教室，未來將不定期舉辦課程，讓長期在國訓中心備戰的選手得到療癒放鬆的時刻。

教學大樓設置全新的烘焙教室。記者余承翰／攝影
教學大樓設置全新的烘焙教室。記者余承翰／攝影
柔道好手楊勇緯（右）和桌球「一姊」鄭怡靜都以明年東京奧運為主要目標。記者余承翰／攝影
柔道好手楊勇緯（右）和桌球「一姊」鄭怡靜都以明年東京奧運為主要目標。記者余承翰／攝影
教學大樓內新改造的圖書館。記者余承翰／攝影
教學大樓內新改造的圖書館。記者余承翰／攝影

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