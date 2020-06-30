壘球／總統盃慢壘7月中澎湖開打 總決賽10月底登場

隨著國內疫情逐漸趨緩，日常活動限制逐漸放寬，我國正式邁入防疫新生活階段，慢速壘球年度重頭戲「總統盃全國慢速壘球錦標賽」今年地方預賽將於7月18、19日在澎湖縣率先開打，本屆預估全國各地將逾1500支隊伍參賽。

今年賽事包含離島澎湖縣、金門縣等全國共有21個縣市舉辦地方性預賽，賽事分為公開組、長青組、社會組、青壯年組等22組，各組成功晉級隊伍，將於10月31日及11月1日參加新北、臺南、嘉義、彰化及屏東等地全國總決賽，與各地菁英搶奪冠軍金盃，勝利隊伍除笑納金盃外，還有機會安排與總統合影。

為推展全民運動，讓慢速壘球走入社區及提供選手相互競技舞台，教育部體育署長期投入資源協助中華民國慢速壘球協會辦理「總統盃全國慢速壘球錦標賽」，總統盃自92年起開始舉辦，從第1屆758支隊伍，108年已成長到1151支隊伍參加，總參與人數高達3萬餘人，賽事組別兼顧各年齡層及多元族群，成為國內慢速壘球指標性賽事之一。

面對疫情仍不可鬆懈，本屆賽事中華民國慢速壘球協會也會加強衛教宣導，同時採取場內外酒精消毒、體溫量測及填寫健康關懷問卷等防疫措施，落實防疫新生活運動。