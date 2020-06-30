桌球／國訓宿舍升級 鄭怡靜宅得開心

施工近3年的國家運動訓練中心新建宿舍陸續完工，總共三棟宿舍採飯店式管理，本月開始兩棟選手宿舍已提供選手和教練分批入住，桌球「一姊」鄭怡靜大讚新環境收納空間多、光線明亮，讓本來就是「宅女」的她更喜歡待在宿舍休息，連招牌的黑眼圈都有消退跡象。

「很多球迷叫我貓熊，因為黑眼圈，住進來睡很好，標誌都快沒了。」鄭怡靜笑著比劃說，「我滿宅的，住進來後更宅了！」

國訓中心新建宿舍耗資14億，除教練宿舍還沒竣工，兩棟選手宿舍都已提供入住；全棟共8層，每間都是雙人房，新宿舍增設許多收納空間，還有一整櫃專門的鞋櫃，規劃也獲得選手們一致好評。

鄭怡靜自爆說，平常自己就喜歡蒐集鞋子，本來還擔心新宿舍無法容納收藏，「結果都放不完！」現在她連出國比賽使用的行李箱都可以放進收納櫃，整體空間更整齊清潔，「現在每天醒來，心情都很好。」

柔道好手楊勇緯也很喜歡新宿舍的收納空間，空閒時間對造型頗有研究的他笑說，搬了三、四趟才將所有衣服移到新宿舍，「本來怕放不下，結果放進來衣服好像很少，好像可以買更多！」