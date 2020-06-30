快訊

傷及心臟失血過多 台中東區被刺胸女子宣告不治

印度禁抖音！封殺「中國數位絲路」的中印貿易戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桌球／國訓宿舍升級 鄭怡靜宅得開心

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
鄭怡靜（左）和楊勇緯對新宿舍十分滿意。記者余承翰／攝影
鄭怡靜（左）和楊勇緯對新宿舍十分滿意。記者余承翰／攝影

施工近3年的國家運動訓練中心新建宿舍陸續完工，總共三棟宿舍採飯店式管理，本月開始兩棟選手宿舍已提供選手和教練分批入住，桌球「一姊」鄭怡靜大讚新環境收納空間多、光線明亮，讓本來就是「宅女」的她更喜歡待在宿舍休息，連招牌的黑眼圈都有消退跡象。

「很多球迷叫我貓熊，因為黑眼圈，住進來睡很好，標誌都快沒了。」鄭怡靜笑著比劃說，「我滿宅的，住進來後更宅了！」

國訓中心新建宿舍耗資14億，除教練宿舍還沒竣工，兩棟選手宿舍都已提供入住；全棟共8層，每間都是雙人房，新宿舍增設許多收納空間，還有一整櫃專門的鞋櫃，規劃也獲得選手們一致好評。

鄭怡靜自爆說，平常自己就喜歡蒐集鞋子，本來還擔心新宿舍無法容納收藏，「結果都放不完！」現在她連出國比賽使用的行李箱都可以放進收納櫃，整體空間更整齊清潔，「現在每天醒來，心情都很好。」

柔道好手楊勇緯也很喜歡新宿舍的收納空間，空閒時間對造型頗有研究的他笑說，搬了三、四趟才將所有衣服移到新宿舍，「本來怕放不下，結果放進來衣服好像很少，好像可以買更多！」

曾到中國大陸、德國移地訓練的鄭怡靜認為，國訓中心硬體升級後，已經是「世界級」水準，期待三溫暖和宿舍旁的餐廳快啟用，打造出更舒適的生活圈。

新宿舍一樓有每位選手的個人信箱。記者余承翰／攝影
新宿舍一樓有每位選手的個人信箱。記者余承翰／攝影
國訓中心選手宿舍設計的專屬鞋櫃。記者余承翰／攝影
國訓中心選手宿舍設計的專屬鞋櫃。記者余承翰／攝影
國訓中心新啟用的選手宿舍，打造出4星期飯店規模。記者余承翰／攝影
國訓中心新啟用的選手宿舍，打造出4星期飯店規模。記者余承翰／攝影
鄭怡靜（左）和楊勇緯對新宿舍十分滿意。記者余承翰／攝影
鄭怡靜（左）和楊勇緯對新宿舍十分滿意。記者余承翰／攝影
國訓中心新啟用的選手宿舍，打造出4星期飯店規模。記者余承翰／攝影
國訓中心新啟用的選手宿舍，打造出4星期飯店規模。記者余承翰／攝影
國訓中心新啟用的選手宿舍，每間都是雙人房。記者余承翰／攝影
國訓中心新啟用的選手宿舍，每間都是雙人房。記者余承翰／攝影

鄭怡靜 桌球

延伸閱讀

桌球／從撿球妹到台灣一姐 鄭怡靜：球撿光才輪我打

列車、月台20公分落差 身障桌球國手被迫飆9.8公里搭火車

好學橘／退休教書畫 校長變社團老師

肚子脹痛無法排氣排便 竟是胰臟腫瘤壓迫

相關新聞

PGA／復賽四周五人確診 美國好手感謝智慧手環救命

PGA在六月上旬復賽後才不到四周，在今天就已經傳出美國選手英格里希（Harris English）成為第五名確診者，這將...

桌球／國訓宿舍升級 鄭怡靜宅得開心

施工近3年的國家運動訓練中心新建宿舍陸續完工，總共三棟宿舍採飯店式管理，本月開始兩棟選手宿舍已提供選手和教練分批入住，桌...

柔道／疫情休兵先養傷 楊勇緯危機當轉機

今年2月底，我國柔道好手楊勇緯闖進德國杜賽道夫柔道大滿貫賽男子60公斤級決賽，雖因胸部肌肉受傷選擇退賽，但銀牌成績仍寫個...

排球／重溫音樂 黑狗變鋼琴王子

高高躍起、快速出手重扣得分，這是前中華男排隊隊長「黑狗」陳建禎給球迷的印象；旅日第三個賽季雖因新冠肺炎疫情提前中斷，「黑...

排球／旅歐五年 光頭神舉有點倦

五年前成為旅歐排球員先驅，「光頭神舉」黃培閎先踏上西班牙職業超級排球聯賽，再登上義大利超級聯賽，本季又轉赴西班牙挑戰，但...

壘球／總統盃慢壘7月中澎湖開打 總決賽10月底登場

隨著國內疫情逐漸趨緩，日常活動限制逐漸放寬，我國正式邁入防疫新生活階段，慢速壘球年度重頭戲「總統盃全國慢速壘球錦標賽」今...

PGA／強森奪巡迴賽第21冠 追平伍茲紀錄

強森(Dustin Johnson)28日以些微差距贏得PGA旅行者錦標賽(Travelers Championship)，拿下他第21場PGA巡迴賽冠軍，追平老虎伍茲的紀錄，這也是他自去年2月墨西哥世錦賽後16個月來首度奪冠。

邁向鐵人之路 第三堂

這週課程主題是鐵人跑步 教練先分享賽事時轉換區的經驗 其實賽事距離越長越不用在乎轉換區時間 但賽事越短距離轉換區時間就很重要 讓轉換的肌肉熟悉更是平常訓練的重要課題 當然體能與技巧訓練不是一

網球／說隔離卻開趴 澤瑞夫被轟自私

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）號召的亞德里亞巡迴賽成染疫巡迴賽，參加第一站的德國名將澤瑞夫...

PGA／再傳球員染疫 復賽以來第4人

美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）今天再傳出南非選手弗里特利感染新冠肺炎，這也是PGA復賽以來，第4名球員染疫，弗里特利（D...

全民運動會籌備處成立 紅面鴨當吉祥物

花蓮縣政府承辦全民運動會，將於10月17日登場，賽事為期6天，預計吸引1.5萬人。縣府今天成立「109年全民運動會籌備處...

藤球／士林國中拍紀錄片 「落地之前」30日首映

台北市士林國民中學推動藤球運動不虞餘力，現今已11年，現任指導教練是藤球界人稱「台灣隊長」的詹宇庭，他對於藤球的執著與熱...

熱門新聞

父母用心的練武奇才林盛恩 穀保下一個潘文輝

日職／「希望他回來」 中日龍也想要陳偉殷

暴龍低調拚衛冕 四個魔鬼數字很嚇人

中職／恐怖菜鳥年 林安可不下王柏融

日職／長打最弱第四棒 連9場敲安助灣星拚首位

NBA／丁威迪、喬丹相繼確診 籃網爆集體感染隱憂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。