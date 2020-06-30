PGA／強森奪巡迴賽第21冠 追平伍茲紀錄

強森(Dustin Johnson)28日以些微差距贏得PGA旅行者錦標賽(Travelers Championship)，拿下他第21場PGA巡迴賽冠軍，追平老虎伍茲的紀錄，這也是他自去年2月墨西哥世錦賽後16個月來首度奪冠。

這也是強森連續第13個賽季獲得美巡賽冠軍。尼克勞斯和阿諾帕瑪共同擁有PGA美巡賽最長連17個賽季奪冠紀錄。

一年多前排名世界第一的強森上周跌出前五名，但立即在第四回合以67桿、總桿數低於標準桿19桿，一桿之差擊敗美國同胞史特雷爾曼(Kevin Streelman)，重回PGA排名前五。

當前一天共同領先的球伴托德(Brendon Todd)在第12洞吞下三柏忌時，強森似乎仍老神在在。但是在標準桿5桿的第13洞，強森開球差點偏離球道。即使在標準桿4桿的第15洞，強森的球雖離水坑只有幾英尺，他還是很幸運地打出標準桿逃過一劫。

排在第三名的是低於標準桿17桿的新秀高登(Will Gordon)，他的成績使他與加拿大的休斯(Mackenzie Hughes)得以在PGA巡迴賽中享有出賽特權。

麥克羅伊(Rory McIlroy)將PGA巡迴賽複賽中連續三周的表現歸咎於「愚蠢的錯誤」，都沒有打進前十名。現在，這位世界排名第一的球員準備休息一個多星期來解決自己的問題。

麥克羅伊在最後一輪比賽中取得67桿，總桿數低於標準桿13桿，得到第11名；優於之前停賽三個月後復賽的Colonial比賽第32名，和前一個星期日在港口城(Harbour Town)的第41名。