網球／說隔離卻開趴 澤瑞夫被轟自私

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）號召的亞德里亞巡迴賽成染疫巡迴賽，參加第一站的德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）檢測結果雖呈陰性，仍發文和球迷抱歉，並表示聽從醫生建議自主隔離中，但今天流出的一段影片他卻正在狂歡，影片一出立刻引起討論。

世界排名19的保加利亞名將迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）22日傳出確診，亞德里亞巡迴賽第二站的決賽因此喊卡，23日小約夫妻也驚傳染上新冠肺炎，原本還有一站的亞德里亞巡迴賽直接取消。

世界排名第7的澤瑞夫只參加第一站，他22日還透過社群平台表示自己檢測是陰性，和團隊成員都會持續檢測並自主隔離，並要大家「保持安全」，結果一周不到就「開趴」，且影片中正在狂歡的男男女女人數眾多，沒有人戴著口罩。

這支影片是由網球作家羅森伯格（Ben Rothenberg）發布，之後羅森伯格再發文證實，這就是澤瑞夫今天的「開趴」影片。

先前就多次針對疫情開罵的澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios），看到澤瑞夫狂歡影片再度開砲，他說：「我看到世界上有很多充滿爭議的事情，但其中一件讓我印象深刻的就是看到澤瑞夫一而再，再而三出現。你怎麼如此自私？你怎麼能那麼自私？」

基里洛斯指責，澤瑞夫發文說要隔離14天，並和大眾道歉讓大家曝露在染疫風險中，最後卻是出現在狂歡宴會中。

英國女將波爾特（Katie Boulter）則表示，看到澤瑞夫的開趴影片讓她無言以對。