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全民運動會籌備處成立 紅面鴨當吉祥物
花蓮縣政府承辦全民運動會，將於10月17日登場，賽事為期6天，預計吸引1.5萬人。縣府今天成立「109年全民運動會籌備處」，公布賽會主題LOGO、主視覺以及吉祥物，以「精彩全民運、幸福花蓮城」做為賽事標語，大會吉祥物為外型可愛的「紅面鴨」，歡迎大家到花蓮欣賞精彩全民運，為選手加油。
縣長徐榛蔚表示，縣府團隊從前年就與體育署積極爭取全民運的承辦，也感謝體育署給予縣府團隊的專業指導，讓所有硬體設施、設備符合全國賽事的標準，而全民運部分場館也預計8月底會整備完畢。
體育署全民運動組長呂忠仁提到，全國有6項綜合型運動賽事，包括全中運、全大運、全國運、身心障礙運動會、原住民族運動會以及全民運，兩年一次，是國內非奧亞運最高的競技比賽，受到國內運動選手高度重視，希望透過今年全民運發掘更多優秀選手，代表國家參加國際賽會。
花蓮縣府表示，全民運賽事時間為10月17日至22日，比賽項目包括第一類13種、第二類6種。今年大會吉祥物為外型可愛、討喜的「紅面鴨」，LOGO則是由獲得設計比賽首獎的廖珮涵設計，以拋向天空色彩豐富的彩帶為主體，展現運動活力氣氛，更代表花蓮多元族群、迎接勝利，營造普天同慶的熱鬧全民運。
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