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高球／PGA再傳球員染疫 復賽以來第4人

中央社 / 台北29日電

美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）今天再傳出南非選手弗里特利感染新冠肺炎，這也是PGA復賽以來，第4名球員染疫，弗里特利（Dylan Frittelli）已退出本週的火箭信貸菁英賽。

PGA自6月上旬復賽，已進行3站賽事，但新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情並未停歇，陸續傳出包括美國選手錢普（Cameron Champ）、瓦特尼（Nick Watney）、麥卡錫（Denny McCarthy）等3名選手確診訊息。

上週剛落幕的旅行者錦標賽，共有7名選手退賽，復賽後第4站的火箭信貸菁英賽（Rocket MortgageClassic）本週將於底特律開打。

不過，弗里特利在搭機前往底特律前接受篩險，結果呈現陽性，這也是PGA復賽後第4名確診的球員，根據規定，弗里特利須退出本週賽事，並進行一段時間自我隔離。

弗里特利透過聲明表示：「我目前身體感覺良好，對於篩檢結果，我感到驚訝與沮喪。」

弗里特利指出，為確保所有人的安全，將遵循規定，進行自我隔離，待恢復健康後，再重返賽場。

高爾夫

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