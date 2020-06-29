快訊

錢櫃大火懲處出爐 北市消防局副局長、火預科長記過一支

端午連假澎湖玩三天燒1.5萬「比出國貴？」 網噓爆曝原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藤球／士林國中拍紀錄片 「落地之前」30日首映

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
士林國中藤球隊紀錄片明將舉辦首映會。圖／士林國中提供
士林國中藤球隊紀錄片明將舉辦首映會。圖／士林國中提供

台北市士林國民中學推動藤球運動不虞餘力，現今已11年，現任指導教練是藤球界人稱「台灣隊長」的詹宇庭，他對於藤球的執著與熱愛，使藤球運動在士林國中儼然成為最具有特色的項目之一。

藤球是東南亞各國風行的運動之一，已列入亞運正式競賽項目，藤球運動的推動更服膺我國的新南向政策，體現台北市對於多元文化包容性及國際教育蓬勃發展；士林國中近年推展有成，藤球隊在全國賽事表現優異，為台灣培育不少優秀藤球人才，十餘年來的堅持在紀錄片《落地之前》娓娓道來，為這項新興運動在台灣發展寫下歷史新頁。

士中藤球代表隊為主角的紀錄片「落地之前」明天晚上7點將在士林國民中學繁星樓七樓舉行首映會，將每位選手長期訓練與準備的辛苦過程透過螢幕展現給外界。

藤球 國民 亞運

延伸閱讀

「國歌法扼創作」 傘運紀錄片刪演奏國歌片段

香港國歌法生效 傘運紀錄片剪去可能觸法片段

米其林名廚江振誠回台傳承料理 紀錄片歷時2年將上映

台灣首部「女頭目」紀錄片　排灣族女頭目的人生風暴

相關新聞

藤球／士林國中拍紀錄片 「落地之前」30日首映

台北市士林國民中學推動藤球運動不虞餘力，現今已11年，現任指導教練是藤球界人稱「台灣隊長」的詹宇庭，他對於藤球的執著與熱...

逾5成東京民眾 認東奧應取消或再延期

日媒民調指出，受疫情影響已確定延後到明年夏天舉辦的東京奧運與帕運，目前有51.7%受訪者認為應取消或再度延期，46.3%...

桌球／從撿球妹到台灣一姐 鄭怡靜：球撿光才輪我打

從一開始在場邊撿球，開啟鄭怡靜桌球路，到現在成為台灣桌球一姐，即使奧運延期一年，二度叩關奧運的鄭怡靜並未因此放慢備戰步調...

網球／復賽趕火車 蠻牛也吃不消

從三月開始就因新冠肺炎停擺的職網賽季，八月終於要重啟賽程，但包括「西班牙蠻牛」納達爾和「英國希望」墨瑞都對職業網球聯合會...

足球／處女秀也是告別戰 日籍隊長青年聯賽梅開二度

2020台灣青年足球聯賽第一循環第一輪，今天在台北迎風河濱公園足球場和高雄國家體育場兩地開踢，陳信安足球學校的日籍隊長山...

羽球／連假最終日 戴資穎玩3P

端午節連假最後一天，羽球「世界球后」戴資穎把握家人團聚時光，還和爸爸戴楠凱、姊姊戴靖潔同隊，在羽球「3P」中合拍，成為球...

網球／5天4戰遭逆轉 墨瑞英國內戰無緣決賽

雖沒在「英國內戰」闖進決賽，曾登上球王寶座的「英國希望」墨瑞（Andy Murray）身手卻得到對手伊凡斯（Dan Ev...

NBA／國王前鋒帕克確診還亂跑 出門打網球沒戴口罩

美國職籃NBA沙加緬度國王前鋒帕克（Jabari Parker）前幾天才確診武漢肺炎，今天就遭媒體踢爆他仍四處趴趴走，出...

高球／家族檢測都沒事 美好手重返賽場

PGA復賽第3站的旅行者錦標賽（Travelers Championship）已結束三輪賽事，前一站剛摘下傳承盃高球賽冠...

F1／不想背負父親盛名 舒馬克兒子曾經棄父姓

目前仍在昏迷中的「F1車神」舒馬克(Michael Schumacher)有子克紹箕裘，現年21歲的兒子米克．舒馬克(Mick Schumacher)繼承血統征戰賽車界，過去由於父親名氣實在太大，曾經

體操／因傷放棄挑戰個人全能3連霸 老將內村航平東奧專攻單槓

日兩屆奧運體操個人全能金牌得主31歲內村航平，因傷勢關係，決定將放棄參加明年東奧個人全能及團體賽項目。 內村曾在2012倫敦、2016里約奧運獲得個人全能項目冠軍，也帶領過日本隊囊括男子團體金牌

羽球／球王桃田賢斗傷癒首度練球 稱能全心全意投入

日本世界羽球球王桃田賢斗稱霸年初的馬來西亞大師賽，卻不幸在賽後出車禍，右側眼窩骨折。經過休養，桃田近日表示自己已完全恢復，能夠全心全意投入訓練。 桃田接受日本媒體採訪時表示：「訓練的時候完全沒有

熱門新聞

中職／小龍捲風強投歷經風霜 成就兄弟新王牌

中職／台灣打滾8季達千K 羅力當年只想撐過兩周就好

日職／高薪高貢獻 海歸派正面效應擴大

中職／王威晨3安3得分 兄弟4連勝穩坐龍頭

日職／陽岱鋼4支0跑出本季首盜 王柏融全場未上

中職／「丟了幾百分」 達尼爾吃苦頭不再丟給對方打

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。