藤球／士林國中拍紀錄片 「落地之前」30日首映

台北市士林國民中學推動藤球運動不虞餘力，現今已11年，現任指導教練是藤球界人稱「台灣隊長」的詹宇庭，他對於藤球的執著與熱愛，使藤球運動在士林國中儼然成為最具有特色的項目之一。

藤球是東南亞各國風行的運動之一，已列入亞運正式競賽項目，藤球運動的推動更服膺我國的新南向政策，體現台北市對於多元文化包容性及國際教育蓬勃發展；士林國中近年推展有成，藤球隊在全國賽事表現優異，為台灣培育不少優秀藤球人才，十餘年來的堅持在紀錄片《落地之前》娓娓道來，為這項新興運動在台灣發展寫下歷史新頁。

士中藤球代表隊為主角的紀錄片「落地之前」明天晚上7點將在士林國民中學繁星樓七樓舉行首映會，將每位選手長期訓練與準備的辛苦過程透過螢幕展現給外界。