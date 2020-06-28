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足球／處女秀也是告別戰 日籍隊長青年聯賽梅開二度

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
陳信安足球學校日籍隊長山邊廉（左）面對壓迫嘗試護球。圖／中華足球協會提供
陳信安足球學校日籍隊長山邊廉（左）面對壓迫嘗試護球。圖／中華足球協會提供

2020台灣青年足球聯賽第一循環第一輪，今天在台北迎風河濱公園足球場和高雄國家體育場兩地開踢，陳信安足球學校的日籍隊長山邊廉青年聯賽處女秀卻也是告別戰，他「梅開二度」但球隊以4：5不敵宜蘭高中

山邊廉的雙親3年前來台工作，他才在台灣展開球員旅程，如今父母在台灣的工作告一段落，他也要回去日本，使得今天賽程成為他青年聯賽最終戰；他為球隊率先攻破球網，全場共進2球，但球隊仍以1球差落敗。

山邊廉表示，雖然比賽落敗，但很享受比賽的氣氛，特別是整場比賽隊友和自己就算落後也沒輕言放棄，未來回到日本也會繼續踢球，延續在台的開心踢球記憶。

另場U18男子組賽事，大同維京和建功高中以4：4握手言和；U15女子組首戰，由來自台中的五權國中以3：0擊敗高雄陽信，五權總教練張維娠：「球員在下半場的表現比較符合我的期待，上半場可能因為第一次比這樣的比賽，難免會緊張，所以到下半場後比較進入狀況，球員比較慢熱，這種狀況一直是我們的課題，也希望能在之後的賽事中有所改善。」

宜蘭高中 陳信安

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