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桌球／從撿球妹到台灣一姐 鄭怡靜：球撿光才輪我打

中央社 / 台北28日電
鄭怡靜。 報系資料照
鄭怡靜。 報系資料照

從一開始在場邊撿球，開啟鄭怡靜桌球路，到現在成為台灣桌球一姐，即使奧運延期一年，二度叩關奧運的鄭怡靜並未因此放慢備戰步調，反而持續強化肌力，追求全面性提升。

鄭怡靜與姊姊鄭品薇同是桌球好手，其中鄭品薇率先踏入桌壇，而鄭怡靜所接觸的第一個運動同樣也是桌球，從小學起就與桌球結下不解之緣。

「一開始姐姐開始打（桌球），我在旁邊撿球。」鄭怡靜說：「我最後把球都撿光光了，教練覺得我撿球很快就叫我去打球了。」

教練看中鄭怡靜天賦，讓鄭怡靜從小學起拿起桌球拍，並逐漸嶄露頭角，14歲時更成為台灣最年輕的女子桌球國手，更證明教練當初並未看錯人。

和多數運動員夢想一樣，希望有朝一日能登上奧運殿堂，鄭怡靜也不例外，2012年倫敦奧運在備受看好的情況下，鄭怡靜因受傷錯失參賽機會，也被她視為至今最大挫折。

「但因為那次的經歷，自己之後才有很大的躍進。」儘管未能前進倫敦奧運，鄭怡靜卻能轉換心態，用手中球拍證明自己，並迎來參加2016年里約奧運的機會，總算如願以償。

里約奧運和2017年台北世大運，一個是鄭怡靜在奧運的處女秀，另一個是在台灣舉辦綜合性賽會，對她而言都深具意義，並留下深刻印象，她回憶起站在場館內的感覺，「全球館的觀眾都為我加油，那種感覺棒極了」。

受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，東京奧運延期一年，國際桌球賽事也喊卡，鄭怡靜坦言，當然需要調適，也和教練討論過，除了放慢步調外，也會持續強化肌力，進行全面性提升。

今年28歲的鄭怡靜，還在尋求生涯首冠，她曾在今年2月匈牙利公開賽闖進決賽，但最終仍與首座世界巡迴賽女單冠軍擦身而過，所幸心態並未受到影響。

「有很多次都差一點點就能得到冠軍，但是不影響我的決心，我知道我的目標一直在那裡。」自我要求很高的鄭怡靜，每天都會與教練看影片研究，並嘗試各種能讓自己進步的可能。

儘管女單陷入冠軍荒，但鄭怡靜在混雙項目大有斬獲，與相差10歲的台灣桌球小將林昀儒，兩人去年攜手拿下國際桌球總會（ITTF）阿曼桌球公開賽、中國與香港桌球公開賽混雙冠軍，並在同年底的世界桌球巡迴賽年終總決賽一舉搶下奧運混雙門票，兩人也助中華隊男、女團體在今年1月世界桌球團體奧運資格賽，取得奧運參賽權。

林昀儒在接受媒體採訪時，給人省話印象，但鄭怡靜卻有不同的感覺，她透露：「其實小林同學很可愛，我們會用通訊軟體互相鼓勵加油。」

台灣桌球「黃金混雙」林昀儒與鄭怡靜。 歐新社
台灣桌球「黃金混雙」林昀儒與鄭怡靜。 歐新社

都是小白球 桌球一姐鄭怡靜戀上高爾夫

台灣桌球一姐鄭怡靜在打桌球之餘，偶爾也會到高爾夫球場揮桿，享受擊球的感覺，她開玩笑地說：「可能因為都是小白球，比較容易令我著迷。」

新冠肺炎疫情蔓延，國際賽停擺，人在台灣的鄭怡靜，配合國家隊訓練，近期也到台南移訓。

除了日常的桌球訓練外，鄭怡靜在這段時間也展開跨界「請益之旅」，向「跨欄王子」陳傑、拳擊女將陳念琴討教，近期更在臉書粉絲團分享向高爾夫女將張靖翎學球的影片。

由於桌球和高球所使用的比賽用球不但大小相近，顏色都是白色，似乎擁有共同的魔力，吸引鄭怡靜目光，她透露，特別喜歡擊球那一瞬間的感覺，並開玩笑地說：「我想應該因為都是白色小白球，才令我著迷。」

桌球場上的步調，與高球截然不同，而站在草地上揮桿，也讓鄭怡靜有不同的體悟，她說：「不是說很用力，你就能把球打很遠或打出去，還必須強調身體流暢性和擺動。」

鄭怡靜休息「充電」的方式，包括打高爾夫、聽音樂、品嚐美食等，都成為她的選項，而她在遇到低潮或壓力時，除了會找教練聊天，獲得滿滿的正面能量外，也會翻翻書本，從書中找到一些正面的字眼，設法讓自己盡快擺脫負面想法。

陳傑（左）與鄭怡靜（右）互相教導專長。圖／鄭怡靜提供
陳傑（左）與鄭怡靜（右）互相教導專長。圖／鄭怡靜提供

鄭怡靜 桌球 林昀儒

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