羽球／連假最終日 戴資穎玩3P
端午節連假最後一天，羽球「世界球后」戴資穎把握家人團聚時光，還和爸爸戴楠凱、姊姊戴靖潔同隊，在羽球「3P」中合拍，成為球場焦點。
羽球3打3已可在部分業餘賽看見，不同於單打和雙打，「3P」跑動範圍相對小，回球速度更快，能充分展現團隊的合作能力，「戴家班」戰術多由「戴爸」和球員出身的戴靖潔在前場，「最強外掛」小戴在後場，三人合體也順利以21：18擊敗擊敗球友。
受新冠肺炎影響，世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽從3月全英公開賽後就全面暫停，排名也暫時凍結，重返球后寶座的小戴「在位」周數暫時停在148周；疫情期間小戴發揮社群影響力，她發起的「立拍」活動吸引全球球迷響應，和端午節傳統的「立蛋」也互相輝映。
國際賽雖暫停，球迷下月馬上就能看到「世界球后」英姿，109年全國羽球團體錦標賽7月9日閉門登場，小戴將率合庫女團挑戰20連霸，包括「一哥」周天成、「羽球王子」王子維和男雙「麟洋配」王齊麟／李洋等好手也會在全團賽下場，讓球迷透過轉播感受世界級身手。
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