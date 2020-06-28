羽球／連假最終日 戴資穎玩3P

端午節連假最後一天，羽球「世界球后」戴資穎把握家人團聚時光，還和爸爸戴楠凱、姊姊戴靖潔同隊，在羽球「3P」中合拍，成為球場焦點。

羽球3打3已可在部分業餘賽看見，不同於單打和雙打，「3P」跑動範圍相對小，回球速度更快，能充分展現團隊的合作能力，「戴家班」戰術多由「戴爸」和球員出身的戴靖潔在前場，「最強外掛」小戴在後場，三人合體也順利以21：18擊敗擊敗球友。

受新冠肺炎影響，世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽從3月全英公開賽後就全面暫停，排名也暫時凍結，重返球后寶座的小戴「在位」周數暫時停在148周；疫情期間小戴發揮社群影響力，她發起的「立拍」活動吸引全球球迷響應，和端午節傳統的「立蛋」也互相輝映。