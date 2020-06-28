網球／5天4戰遭逆轉 墨瑞英國內戰無緣決賽

雖沒在「英國內戰」闖進決賽，曾登上球王寶座的「英國希望」墨瑞（Andy Murray）身手卻得到對手伊凡斯（Dan Evans）背書，肯定墨瑞有機會重返顛峰。

墨瑞哥哥大墨瑞（Jamie Murray）發起的「英國內戰」賽事採閉門方式舉行，比賽沒有積分，獎金也不多，但對臀傷復出的墨瑞是絕佳測試賽；他一路過關斬將，4強賽才在6：1先下一城後先盛後衰，3：6、8：10不敵伊凡斯。

雖沒能更進一步，5天打了4場比賽的墨瑞仍享受身體遇上的挑戰，去年11月後就沒參賽紀錄的他說：「我認為我起步很不錯，然後像這周所有的比賽，整個水準是有下降一點，我沒能將整體維持得更好，我的計畫在那，我需要更多時間訓練來達到目標。」

墨瑞也形容，這周是很大的進步，感覺自己移動愈來愈好，「這建立我更多信心，這是很正向的一周。」

ATP確定8月14日從華盛頓重啟賽事，墨瑞計畫參賽，但可能也會缺席接續的辛辛那提名人賽，避免8月31日的美網前增添受傷風險。

墨瑞曾兩度打下華盛頓公開賽金盃，伊凡斯在「英國內戰」雖逆轉收下勝利，但他認為墨瑞發球恢復傷前水準，再加強其他部分，仍有機會和列強一較高下。

伊凡斯決賽將碰艾德蒙（Kyle Edmund），艾德蒙同樣打到「超級搶10」才逆轉擊敗諾里（Cameron Norrie）。