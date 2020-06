NBA／國王前鋒帕克確診還亂跑 出門打網球沒戴口罩

美國職籃NBA沙加緬度國王前鋒帕克(Jabari Parker)前幾天才確診武漢肺炎,今天就遭媒體踢爆他仍四處趴趴走,出門打網球也沒戴口罩。

新聞網站TMZ Sports指出,帕克被人看到在伊利諾州橡樹園市(Oak Park)打網球。

美國體育消息網站「看台報告」(BleacherReport)報導,國王隊已發出聲明,表示將調查此事。

國王隊對「沙加緬度勤奮者報」(Sacramento Bee)發出聲明指出:「我們已看到報導,正在蒐集更多資訊。」「目前沒有更多評論。」

帕克告訴體育新聞網站The Big Lead,他是在居家隔離期結束後才出門打網球,在球場上也有保持社交距離。

但「沙加緬度勤奮者報」表示,帕克出門打網球,已違反聯盟的武漢肺炎規範。

聯盟規範指出:「確診陽性的球員,從確診日或確定出現病毒症狀起算的兩週內,不得參與運動訓練。確診球員必須自我隔離,直到間隔超過24小時的兩次採檢陰性,且接受心臟血管疾病篩檢後,才可恢復訓練。」

帕克是國王3名確診球員之一,另兩名確診者為中鋒藍恩(Alex Len)和後衛希爾德(Buddy Hield)。

國王隊將前往佛州迪士尼世界(Walt DisneyWorld)完成2019-20球季。受到疫情影響,這個球季已從3月11日停擺至今。

國王和另外21支球隊將各打8場完成例行賽。16支球隊可進入10月的季後賽。

