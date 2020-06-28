NBA／國王前鋒帕克確診還亂跑 出門打網球沒戴口罩

美國職籃NBA沙加緬度國王前鋒帕克（Jabari Parker）前幾天才確診武漢肺炎，今天就遭媒體踢爆他仍四處趴趴走，出門打網球也沒戴口罩。

新聞網站TMZ Sports指出，帕克被人看到在伊利諾州橡樹園市（Oak Park）打網球。

美國體育消息網站「看台報告」（BleacherReport）報導，國王隊已發出聲明，表示將調查此事。

國王隊對「沙加緬度勤奮者報」（Sacramento Bee）發出聲明指出：「我們已看到報導，正在蒐集更多資訊。」「目前沒有更多評論。」

帕克告訴體育新聞網站The Big Lead，他是在居家隔離期結束後才出門打網球，在球場上也有保持社交距離。

但「沙加緬度勤奮者報」表示，帕克出門打網球，已違反聯盟的武漢肺炎規範。

聯盟規範指出：「確診陽性的球員，從確診日或確定出現病毒症狀起算的兩週內，不得參與運動訓練。確診球員必須自我隔離，直到間隔超過24小時的兩次採檢陰性，且接受心臟血管疾病篩檢後，才可恢復訓練。」

帕克是國王3名確診球員之一，另兩名確診者為中鋒藍恩（Alex Len）和後衛希爾德（Buddy Hield）。

國王隊將前往佛州迪士尼世界（Walt DisneyWorld）完成2019-20球季。受到疫情影響，這個球季已從3月11日停擺至今。

國王和另外21支球隊將各打8場完成例行賽。16支球隊可進入10月的季後賽。