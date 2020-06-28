F1／不想背負父親盛名 舒馬克兒子曾經棄父姓

目前仍在昏迷中的「F1車神」舒馬克(Michael Schumacher)有子克紹箕裘，現年21歲的兒子米克．舒馬克(Mick Schumacher)繼承血統征戰賽車界，過去由於父親名氣實在太大，曾經帶給他很大的壓力，因此他曾棄父姓，以從母姓(Mick Betsch)的名字來比賽，但現在他決定要用父姓這個名字，以進軍F1並奪冠為目標。

在F2征戰的小舒馬克，去年曾面臨低潮，於昨天在其贊助商網站，發表一篇「MY WAY THROUGH」表達自己心境的文章，雖未提及父親目前的狀況，但支字片語仍表達對父親的愛。

由於父親因素，他表示從3歲時就接觸賽車，且很早就意識到自己要成為一名F1賽車手並贏得冠軍。不過，背負父親盛名，在賽車界起步確實不容易，因此他曾以從母姓的名字來比賽，讓大家不要知道自己是舒馬克的兒子。

然而，現在小舒馬克說，「老實說，繼承父姓並不會帶給我壓力，大部分壓力來自於我自己，思考自己做錯了什麼及如何做改進。」

「人們看重我父親的名氣，這我完全能理解。我是說，畢竟他在我出生那年就連贏了五次冠軍，確實是很不可思議的事，但對我來說，我從來就不把他當做是世界上最好的車手，他就是我父親而已。」

是否為舒馬克的兒子，對小舒馬克來說，對他以後賽車人生都不是重點，重點是，「不論挑戰是什麼？我要贏。」