快訊

時間出爐！金曲獎頒獎典禮10月3日舉行 特派員是他

日職／巨人陽岱鋼首扛先發一壘 火腿王柏融再回板凳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

PGA／同組有人確診退賽 英選手怨賽會讓他落單

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
美國選手麥卡錫。法新社
美國選手麥卡錫。法新社

PGA旅行者錦標賽今天再傳確診案例，美國選手麥卡錫（Denny McCarthy）的新冠肺炎檢測呈陽性，前一天與他同組的考利（Bud Cauley），保險起見也決定退賽；另一名同組選手、英格蘭的華勒斯（Matt Wallace）則是決定繼續出賽，面對外界質疑，他說：「這對我來說非黑即白，既然我的檢測結果是陰性，我就能打。」

今天賽事進行第二回合前，麥卡錫因確診而退賽，與他同組的考利也覺得身體不太舒服，決定退賽，同組球員僅剩華勒斯續戰。

「我能理解考利的決定。」華勒斯表示，同組成員只剩下自己出賽，感覺不太好，但決定繼續打是因為，「如果贏了，我有機會改變我的生涯，所以我為何不打呢？」

華勒斯對於賽會未重新安排分組有些怨言，「他們只需要從前一組或後一組調一名球員和我同組，我不知道PGA怎麼想的，但如果是強森（Dustin Johnson）或麥克羅伊（Rory McIlroy），賽會會讓他們落單嗎？我是很懷疑啦！」

加上麥卡錫，PGA重啟賽季後已累積三名確診球員，而旅行者錦標賽已有七人退賽，除了兩名確診球員外，其他五人都是因為與確診球員或確診桿弟有接觸，為預防擴大感染，自行決定退賽。

台灣選手潘政琮此輪抓下5小鳥、1柏忌，繳出68桿（-4），總計138桿（-2）未能越過晉級線，提前遭到淘汰；50歲美國名將米克森（Phil Mickelson）則以兩輪127桿（-13）暫居排頭。

麥克羅伊

延伸閱讀

NBA／車手挺平權疑收套索警告 詹皇、柯瑞齊發推特相挺

非裔賽車手車位遭放絞索？FBI證實誤會一場

吊死事件連6起… NASCAR非裔車手爆被放絞索

非裔選手車位被放絞索 NASCAR怒批可惡

相關新聞

東奧／目標羽球男雙 王齊麟練腳步、楊博涵拚減脂

仍在為明年東京奧運門票努力的我國羽球男雙好手王齊麟、「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯，昨天受到贊助商邀請參加國小羽球邀請賽，與北...

PGA／同組有人確診退賽 英選手怨賽會讓他落單

PGA旅行者錦標賽今天再傳確診案例，美國選手麥卡錫（Denny McCarthy）的新冠肺炎檢測呈陽性，前一天與他同組的...

網球／約克維奇網賽疫情不止 教練伊凡尼塞維奇也確診

克羅埃西亞男子網球退役名將伊凡尼塞維奇今天證實感染新冠肺炎，成為網壇最新一位染疫的名人。由他指導的現役球王喬科維奇不僅已...

第十屆新北議長盃龍舟賽 萬家香隊蟬聯八連霸冠軍

新北市議長盃第十屆龍舟錦標賽今天舉辦總決賽，男子組由「萬家香隊」拿下，順利蟬聯八連霸冠軍，女子組則由「富基時尚婚宴會館」...

台北龍舟賽精彩落幕！各組得獎名單看這裡

2020台北端午龍舟錦標賽圓滿落幕，共80組報名參賽，總獎金136萬元。歷經昨日激烈廝殺，大型龍舟男子組由「台北市南港高...

羽球／備戰期王齊麟練足球腳步 楊博涵體脂率剩「8％」

在東京奧運因為新冠肺炎疫情已經延期一年辦理下，我國羽球男雙好手們也都放慢調整步調，並尋找適合的調整方式，其中王齊麟就透露...

羽球／頂尖YONEX國小邀請賽 四男雙好手現身指導

我國男雙好手王齊麟、呂佳彬、盧敬堯、楊博涵今天參加「頂尖YONEX國小羽球邀請賽」與雙北6國小、52位球員進行交流賽，四...

PGA／旅行者高球錦標賽 潘政琮首輪繳72桿

台灣旅美高球好手潘政琮，今天在PGA美國職業高爾夫巡迴賽的旅行者錦標賽首輪出師不利，繳出3鳥、3柏忌與一個雙柏忌，以高於...

英超／利物浦等30年首抱冠軍 球迷忘防疫齊聚狂歡

利物浦隊等了30年終於在今天抱回首座英格蘭足球超級聯賽冠軍，教頭克羅普（Jurgen Klopp）激動不已，將封王榮耀獻...

英超／曼城不敵切爾西 讓利物浦睽違30年提前奪冠

英格蘭足球超級聯賽在疫情中復賽，給了利物浦隊圓夢機會，隨著曼城以1：2敗給切爾西，利物浦積分大幅領先下，提前7輪收下隊史...

網球／小約賽事成前車之鑑 大滿貫皮繃緊

塞爾維亞「世界球王」約克維奇號召的亞德里亞巡迴賽成防疫破口，不過下月在德國柏林舉行的兩場賽事仍計畫開放一定數量的觀眾進場...

網球／球王巡迴賽成防疫破口 汀恩喊對不起

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）號召的亞德里亞巡迴賽成染疫巡迴賽，參與第一站的奧地利名將汀恩...

熱門新聞

中職／換總留言影響球隊 富邦胡金龍下二軍並將懲處

中職／獅隊洋投陣容翻新 洛奇離台、費爾本自請離隊

中職／再向球團及洪總道歉 胡金龍下二軍：責無旁貸

NBA／稱卡特良師益友 林書豪：還欠他林來瘋使用費

日職／陽岱鋼首轟猛打賞 王柏融無安吞三振

路跑／跑者注意 小心大安森林公園出現的突襲者

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。