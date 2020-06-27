PGA／同組有人確診退賽 英選手怨賽會讓他落單

PGA旅行者錦標賽今天再傳確診案例，美國選手麥卡錫（Denny McCarthy）的新冠肺炎檢測呈陽性，前一天與他同組的考利（Bud Cauley），保險起見也決定退賽；另一名同組選手、英格蘭的華勒斯（Matt Wallace）則是決定繼續出賽，面對外界質疑，他說：「這對我來說非黑即白，既然我的檢測結果是陰性，我就能打。」

今天賽事進行第二回合前，麥卡錫因確診而退賽，與他同組的考利也覺得身體不太舒服，決定退賽，同組球員僅剩華勒斯續戰。

「我能理解考利的決定。」華勒斯表示，同組成員只剩下自己出賽，感覺不太好，但決定繼續打是因為，「如果贏了，我有機會改變我的生涯，所以我為何不打呢？」

華勒斯對於賽會未重新安排分組有些怨言，「他們只需要從前一組或後一組調一名球員和我同組，我不知道PGA怎麼想的，但如果是強森（Dustin Johnson）或麥克羅伊（Rory McIlroy），賽會會讓他們落單嗎？我是很懷疑啦！」

加上麥卡錫，PGA重啟賽季後已累積三名確診球員，而旅行者錦標賽已有七人退賽，除了兩名確診球員外，其他五人都是因為與確診球員或確診桿弟有接觸，為預防擴大感染，自行決定退賽。

台灣選手潘政琮此輪抓下5小鳥、1柏忌，繳出68桿（-4），總計138桿（-2）未能越過晉級線，提前遭到淘汰；50歲美國名將米克森（Phil Mickelson）則以兩輪127桿（-13）暫居排頭。