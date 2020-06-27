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東奧／目標羽球男雙 王齊麟練腳步、楊博涵拚減脂

聯合報 / 記者劉肇育／台北報導
我國男雙好手盧敬堯（左起）、楊博涵、呂佳彬、王齊麟受邀與雙北六所國小選手互動。 記者劉肇育／攝影
我國男雙好手盧敬堯（左起）、楊博涵、呂佳彬、王齊麟受邀與雙北六所國小選手互動。 記者劉肇育／攝影

仍在為明年東京奧運門票努力的我國羽球男雙好手王齊麟、「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯，昨天受到贊助商邀請參加國小羽球邀請賽，與北部六所國小、五十二位小球員進行問答互動與交流賽，對於目前東京奧運進入漫長的備戰期，王齊麟透露自己正在學習足球步伐，楊博涵則是透過慢跑進行減脂。

我國男雙目前在奧運積分榜上共有四組人馬在前廿五名，有機會在明年搶下滿額的兩組門票，其中王齊麟、楊博涵／盧敬堯昨天受邀與國小球員互動，讓他們得以在漫長且枯燥的備戰期中重新調適心情。

王齊麟與國小選手搭擋進行交流賽。 記者劉肇育／攝影
王齊麟與國小選手搭擋進行交流賽。 記者劉肇育／攝影

在已經三個多月沒有比賽可打的情況下，王齊麟指出七月的全國團體賽與八月的奧運模擬賽，希望能重新尋找比賽感覺，「雖然這段時間我們四組都一起練習，但比賽感覺畢竟還是不一樣，而且國內賽往往是全世界最難打的比賽，因為大家都很熟悉彼此，又有輸不得的壓力。」

楊博涵近來減脂有成，體脂率僅剩百分之八。 記者劉肇育／攝影
楊博涵近來減脂有成，體脂率僅剩百分之八。 記者劉肇育／攝影

王齊麟這段時間除了練球外，也與足球員出身的體能訓練師學習足球步伐，希望能對於場上表現有幫助，「其實一開始聽到奧運延期的時候還有點興奮，因為很久沒能休那麼長一段時間了，但現在練球真的練到有點膩。」

五月剛新婚的盧敬堯，目前仍以養傷為目標。 記者劉肇育／攝影
五月剛新婚的盧敬堯，目前仍以養傷為目標。 記者劉肇育／攝影

至於楊博涵則是在這段備戰期間透過慢跑減脂，短短三個月體脂率從百分之十三減到八，而五月剛新婚的搭檔盧敬堯則表示，自己是以養傷為短期目標，不過也會跟著楊博涵一起慢跑，「因為我剛新婚，老婆都把東西塞給我吃，所以這（減脂）對我來說比較難一點。」

東京奧運 足球

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