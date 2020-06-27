約克維奇網賽疫情不止 教練伊凡尼塞維奇也確診

克羅埃西亞男子網球退役名將伊凡尼塞維奇今天證實感染新冠肺炎，成為網壇最新一位染疫的名人。由他指導的現役球王約克維奇不僅已確診，主辦的慈善網賽也傳出數名參與者中鏢。

伊凡尼塞維奇（Goran Ivanisevic）曾在2001年奪得溫布頓網賽男單冠軍金盃，目前是約克維奇（Novak Djokovic）教練團的一員。他在Instagram（IG）發文表示，自己先前2次篩檢新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）病毒呈陰性反應，如今第3次採檢結果為陽性。

伊凡尼塞維奇寫道：「我感覺良好，沒有任何症狀。我想告知所有和我接觸過的人我已確診，希望他們格外照顧好自己和親友的健康。」

伊凡尼塞維奇還說，他已開始自主隔離，並將繼續隔離一段時間。

塞爾維亞籍的約克維奇因不顧疫情危險，在巴爾幹半島國家舉辦網球表演賽亞得里亞巡迴賽（Adria Tour），導致多名球員染疫，而招致批評。

除了約克維奇和妻子伊蓮娜（Jelena）中鏢，包括保加利亞名將狄米特羅夫（Grigor Dimitrov）、克羅埃西亞好手柯里奇（Borna Coric）、塞爾維亞好手楚易基（Viktor Troicki）、約克維奇的體能教練帕尼齊（Marco Panichi）和狄米特羅夫的教練葛羅（Christian Groh），也都確診染疫。