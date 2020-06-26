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第十屆新北議長盃龍舟賽 萬家香隊蟬聯八連霸冠軍

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市議長盃第十屆龍舟錦標賽今天舉辦總決賽，男子組由「萬家香隊」（手握藍旗）蟬聯八連霸冠軍。記者江婉儀／攝影
新北市議長盃第十屆龍舟錦標賽今天舉辦總決賽，男子組由「萬家香隊」（手握藍旗）蟬聯八連霸冠軍。記者江婉儀／攝影

新北市議長盃第十屆龍舟錦標賽今天舉辦總決賽，男子組由「萬家香隊」拿下，順利蟬聯八連霸冠軍，女子組則由「富基時尚婚宴會館」奪冠，鷗漫露營地樹豆龍舟隊則以些微差距搶下混合組冠軍，新北市體育總會表示，今年比賽總獎金高達200萬元，還吸引111名外籍旅台選手參賽。

此次報名參加龍舟賽總計80支隊伍，包含男子組32隊、女子組8隊及混合組40隊報名參加，其中包含來自瓜地馬拉、波蘭、羅馬尼亞等30國家、111位外籍選手，一同體驗傳統民俗競技，享受年度龍舟盛宴。

今年男子組冠軍仍由「萬家香隊」拿下，成功完成八連霸里程碑，亞軍為「WETPRO」、季軍是「健身工廠A」，外界預估會拿下亞軍的新北市消防局隊今年僅拿到第五名的成績。

女子組冠軍今年由「富基時尚婚宴會館隊」奪得，亞軍、季軍分別是「美麗殿精品旅館」、「黑潮」，去年拿到冠軍的「富基時尚婚宴會館隊」展現非凡實力，決賽開局後保持穩健節奏與各隊拉開差距，輕鬆達成二連霸。

混合組前三名則是「鷗漫露營地樹豆龍舟隊」、「健身工廠」、「台北霞海城隍廟」，來自宜蘭縣礁溪鄉與花蓮阿美族馬太鞍部落的「鷗漫露營地樹豆龍舟隊」一路過關斬將，在總決賽以些微差距擊敗「健身工廠」，驚險搶下混合組冠軍。

萬家香隊伍教練侯鴻章表示，選手大多來自國家隊，有較多國外比賽的經驗，今年受到疫情影響無法到國外參賽，選手訓練重心都在議長盃，今年11月的亞洲錦標賽可能會因疫情影響取消，會以2年後的亞錦賽為目標，訓練的同時也針對隊伍不足的地方改善，例如核心及耐力訓練等。

如欲查閱賽事最新資訊，民眾可至新北市議長盃龍舟錦標賽官方網站（http://ntpc-dragonboat.com.tw）。

新北市議長盃第十屆龍舟錦標賽今天舉辦總決賽，男子組由「萬家香隊」蟬聯八連霸冠軍。記者江婉儀／攝影
新北市議長盃第十屆龍舟錦標賽今天舉辦總決賽，男子組由「萬家香隊」蟬聯八連霸冠軍。記者江婉儀／攝影
新北市議長盃第十屆龍舟錦標賽今天舉辦總決賽。記者江婉儀／攝影
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