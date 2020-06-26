台北龍舟賽精彩落幕！各組得獎名單看這裡

2020台北端午龍舟錦標賽圓滿落幕，共80組報名參賽，總獎金136萬元。歷經昨日激烈廝殺，大型龍舟男子組由「台北市南港高中」奪冠，混合組則由「台中輕艇委員會」獲得冠軍，各可獲得25萬元獎金，女子組由「浩奇實業有限公司」獲得冠軍，將獲得10萬元獎金。

台北市政府體育局長李再立表示，疫情讓許多運動賽事停辦，但在審慎評估後，希望在低迷的上半年，藉由運動帶來穩定與安心的力量，也在市長柯文哲支持下，今年龍舟賽如期舉辦。

6月7日起全台防疫解封，為響應防疫新生活，李再立說，考量選手親友希望入場加油，也適時開放500位親友進場觀賽，若不能到場觀賽，也能透過網路直播、電視轉播。值得一提的是，由於大佳河濱公園是禁航區，今年也申請空拍許可，讓觀眾從多元視角欣賞激烈的龍舟競賽。

端午龍舟賽剛落幕，緊接著台北市龍舟協會，將於7月5日舉辦「2020台北市第15屆鯨神盃傳統龍舟錦標賽」，體育局也將在暑假舉辦親水體驗活動，希望下半年生活能逐漸回復正軌，鼓勵民眾多出外走走。

「2020台北端午龍舟錦標賽」各組決賽成績如下：

大型龍舟公開女子組

第一名：浩奇實業有限公司

第二名：Big Foot

第三名：今周刊捷兔女龍

第四名：阿拉戰隊

大型龍舟公開男子組

第一名：台北市南港高中

第二名：台北海洋科技大學

第三名：浩奇實業男子龍舟

第四名：熊鷹勁揚龍舟

大型龍舟公開混合組

第一名：台中市輕艇委員會

第二名：真理大學

第三名：台灣省城隍廟