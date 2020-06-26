新北市議長盃龍舟賽 萬家香奪男子組八連霸

「新北市議長盃第十屆龍舟錦標賽」經過連續兩天激烈競技，賽事於今天圓滿落幕，在賽事總獎金200萬元的吸引下，今年共有80支隊伍報名，更有111位外籍選手共同體驗這項民俗競技，分別來自瓜地馬拉、波蘭、羅馬尼亞等合計30國家，最終男子組由萬家香完成八連霸。

本屆參賽勁旅實力堅強，連續七年勇奪男子組冠軍的萬家香再次展現王者氣勢，面對強敵WETPRO來犯依舊頂住壓力率先奪旗，最終成功完成八連霸里程碑，為往後樹立起一道奪冠高牆。

女子組部分，去年后冠富基時尚婚宴會館展現非凡實力，決賽開局後保持穩健節奏與各隊拉開差距，輕鬆達成二連霸；混合組方面，來自宜蘭縣礁溪鄉與花蓮阿美族馬太鞍部落的鷗漫露營地樹豆龍舟隊一路過關斬將，在總決賽以些微差距擊敗健身工廠，驚險搶下混合組冠軍。