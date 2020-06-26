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羽球／備戰期王齊麟練足球腳步 楊博涵體脂率剩「8％」

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
楊博涵近來減脂有成，體脂率僅剩下百分之八。記者劉肇育／攝影
楊博涵近來減脂有成，體脂率僅剩下百分之八。記者劉肇育／攝影

在東京奧運因為新冠肺炎疫情已經延期一年辦理下，我國羽球男雙好手們也都放慢調整步調，並尋找適合的調整方式，其中王齊麟就透露因為體能訓練師是足球員出身，近來就向他請益一些足球步伐，而楊博涵則是在有計畫的減脂下，體脂肪只剩下百分之8。

王齊麟（搭擋李洋）、盧敬堯／楊博涵目前在東京奧運積分排行榜上都名列前20名，很有機會奪得東京奧運參賽門票，不過在奧運已經延期一年辦理的情況下，三人近來也都放慢訓練步調，並在今天受贊助商邀請與雙北國小球員們進行交流賽，調適備戰心情。

其中今天單獨參與活動的王齊麟就表示，這一段時間雖然都沒有比賽可打，必須直到下個月的全國團體賽與八月的奧運模擬賽才會登場，但也利用這一段時間向體能訓練師請益一些足球步伐，希望能對於場上表現有所幫助。

談到八月的模擬賽，四組有望搶下東奧門票的男雙組合將互相較勁，王齊麟也坦言相當期待，「一開始聽到奧運延賽，還覺得滿興奮的，因為很久沒有那麼長的休息時間，不過現在反而練到有點膩，希望接下來幾場國內比賽能夠找回感覺，畢竟國內比賽往往都是最難打的，因為大家都很熟悉彼此，還會有輸不得的壓力。」

而「羊肉爐組合」的楊博涵近來則是有計畫的透過慢跑進行減脂，三個月的時間已經從體脂率百分之13減少到8，「我跟很多人說，他們都不信，其實我以前很不喜歡跑步，但現在覺得邊跑步邊聽歌，還能思考人生也不錯。」

至於五月剛新婚的盧敬堯，目前則是以養傷為階段性目標，談到搭檔楊博涵的減脂計畫時，他則笑說：「因為我剛新婚，老婆都把東西塞給我吃，所以這對我來說比較難一點。」

五月剛新婚的盧敬堯目前以養傷為階段性目標。記者劉肇育／攝影
五月剛新婚的盧敬堯目前以養傷為階段性目標。記者劉肇育／攝影

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